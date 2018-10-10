طرح شورای معتمدین استان گلستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مکتبی عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی احزاب، تشکل ها و فعالان سیاسی استان گلستان اظهار کرد: اگر مروری بر اتفاقات دوره مشروطه تاکنون داشته باشیم درمی یابیم که در ۲۵ سال گذشته به شهروندان جوامع مختلف و نخبگان و صاحب نظران در طول زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و غیره اجازه اشتباه نمی دهند.

وی با بیان این که در این مسیر نخستین اشتباه آخرین اشتباه بوده است، افزود: تجربه نشان می داد فعالان سیاسی، اجتماعی با یک اشتباه در برنامه ریزی توسعه ای چنان از ریل و رده خارج می شوند که نسل های آتی هم نمی توانند این نقیصه را جبران کنند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان تاکید کرد: هم اکنون نیازمند تجدید نظر در راهبردها و کارکردها هستیم.

وی به باورهای اداره کل سیاسی استانداری گلستان هم اشاره و بیان کرد: باور و اعتقاد داریم گفتگو هم هدف و هم روش است.

مکتبی از از گفتگو به عنوان تنها راه برون رفت از کشمکش های غیر منطقی و غیر کارشناسانه در بین جریان های سیاسی نام برد و گفت: مسئولیت اصلی اتفاقات حال و آتی در جامعه بر دوش نخبگان و فعالان سیاسی است.

وی ادامه داد: اعتقاد داریم هم اکنون که مسئول هستیم باید منطقی ترین راه را برای توسعه استان انتخاب کنیم که آن هم تنها از مسیر گفتگو و تبادل نظر اتفاق می افتد.

مکتبی از تدوین طرح شورای معتمدین در استان گلستان خبر داد و تصریح کرد: در این طرح که با مشورت گرفتن از فعالان و نخبگان سیاسی و اجتماعی تدوین شده تلاش کردیم مسیر گفتگو و تقد را برای توسعه متوازن و پایدار گلستان تسهیل کنیم و در این مسیر گام برداریم.