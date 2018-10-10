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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۰

مدیرکل سیاسی و انتخاباتی استانداری گلستان:

طرح شورای معتمدین استان گلستان تدوین شد

طرح شورای معتمدین استان گلستان تدوین شد

گرگان- مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان از تدوین طرح شورای معتمدین استان گلستان برای تسهیل مسیر گفتگو احزاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مکتبی عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی احزاب، تشکل ها و فعالان سیاسی استان گلستان اظهار کرد: اگر مروری بر اتفاقات دوره مشروطه تاکنون داشته باشیم درمی یابیم که در ۲۵ سال گذشته به شهروندان جوامع مختلف و نخبگان و صاحب نظران در طول زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و غیره اجازه اشتباه نمی دهند.

وی با بیان این که در این مسیر نخستین اشتباه آخرین اشتباه بوده است، افزود: تجربه نشان می داد فعالان سیاسی، اجتماعی با یک اشتباه در برنامه ریزی توسعه ای چنان از ریل و رده خارج می شوند که نسل های آتی هم نمی توانند این نقیصه را جبران کنند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان تاکید کرد: هم اکنون نیازمند تجدید نظر در راهبردها و کارکردها هستیم.

وی به باورهای اداره کل سیاسی استانداری گلستان هم اشاره و بیان کرد: باور و اعتقاد داریم گفتگو هم هدف و هم روش است.

مکتبی از از گفتگو به عنوان تنها راه برون رفت از کشمکش های غیر منطقی و غیر کارشناسانه در بین جریان های سیاسی نام برد و گفت: مسئولیت اصلی اتفاقات حال و آتی در جامعه بر دوش نخبگان و فعالان سیاسی است.

وی ادامه داد: اعتقاد داریم هم اکنون که مسئول هستیم باید منطقی ترین راه را برای توسعه استان انتخاب کنیم که آن هم تنها از مسیر گفتگو و  تبادل نظر اتفاق می افتد.

مکتبی از تدوین طرح شورای معتمدین در استان گلستان خبر داد و تصریح کرد: در این طرح که با مشورت گرفتن از فعالان و نخبگان سیاسی و اجتماعی تدوین شده تلاش کردیم مسیر گفتگو و تقد را برای توسعه متوازن و پایدار گلستان تسهیل کنیم و در این مسیر گام برداریم.

کد مطلب 4427036

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