صربستان بار دیگر برای ایرانی ها ویزا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز نبوجسا استفانوویچ وزیر کشور صربستان اعلام کرد: معافیت ویزا برای شهروندان ایران به دلیل سوءاستفاده آنها از این تسهیلات لغو شده است.

وی گفت: این حکم امروز در روزنامه رسمی صربستان منتشر شده است. صربستان از شهروندان ایران بار دیگر درخواست صدور ویزا خواهد کرد. برخی از آنان از معافیت ویزا برای ورود به صربستان سوءاستفاده کرده اند.

پیش از این دولت صربستان در مردادماه سال ۹۶ دریافت ویزا برای شهروندان ایرانی و هندی را لغو کرده بود.

به گفته دولت صربستان ورود گردشگران ایران و هند و سرمایه گذاران بالقوه آنها فضای اقتصادی مطلوبی را برای صربستان ایجاد خواهد کرد و باعث شد مناسبات دو کشور خواهد شد اما در این مدت ایرانی های زیادی به قصد مهاجرت به صربستان رفته و بازنگشته اند. یکی، دو آژانس مسافرتی فعال در زمینه تورهای صربستان هر بار که تور گردشگری برای این کشور برگزار می کردند تعدادی از گردشگران آنها ریزش می کرد. ایرانی ها به دلیل اینکه این کشور در اروپای شرقی قرار داشت و شرایط داشتن ویزا را نمی خواست این کشور را بهترین مکان برای مهاجرت و یا پناهندگی انتخاب کرده بودند.

اسفندماه سال گذشته دراگان تئودور ویچ سفیر صربستان در ایران به خبرنگار مهر گفته بود از زمانی که روادید سفر به صربستان برای ایرانیان لغو شده تا کنون ۷ هزار نفر به صربستان سفر کرده اند. از زمانی که ویزای صربستان برای ایرانی ها لغو شد تعداد زیادی از از ایرانی ها به صربستان می آیند. می دانیم همیشه در شروع کارها کمی مشکلات وجود دارد. ما داریم با افزایش روابط گردشگری تبادل امنیت می کنیم. مادر آینده انتظار نداریم که مشکلی داشته باشیم. مشکلات قبلی هم فقط در حوزه پاسپورت جعلی بوده است.

سفیر صربستان گفته بود درباره ایجاد پرواز مستقیم به صربستان نیز گفتگو کرده ایم که اجرایی شود.

اکنون اگر کسی قصد سفر به صربستان را داشته باشد با توجه به سیاست جدید دولت این کشور می بایست ویزای این کشور را دریافت کند.