اعزام ۱۰۰۰ مبلغ از خراسان رضوی به مراسم اربعین حسینی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید احمدی چهارشنبه شب در نشست تخصصی کارکردها اجتماعی و تربیتی پیاده روی زیارت اربعین که دربنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شده بود اظهار کرد: فعالیت‌های وسیع فرهنگی برنامه ریزی شده و روحانیون به صورت افتخاری در پیاده روی اربعین نقش آفرینی خواهند کرد چرا که یکی از مهمترین نمادهای حضور شیعه در جهان پیاده روی اربعین است.

وی افزود: دراین راستاحدود ۱۰۰۰ مبلغ روحانی از خراسان رضوی برای حضور در ۸۰ موکب فرهنگی در عراق سازماندهی شده اند و در اماکنی خاص همچون مسجد کوفه، مسجد سهله مستقر خواهند شد.

مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین ادامه داد:فعالیت های آموزشی یکی دیگر از شاخه های فعالیت کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین است و طبق برنامه ریزی انجام شده آموزش مبلغان روحانی، مدیران و مسئولان و زائران را در دستور کار خود قرار داده است.

احمدی تصریح کرد:برای مراسم و حماسه بزرگ پیاده روی اربعین حسینی کمیته های مختلفی تشکیل می‌شود و بعثه مقام معظم رهبری مسئول کمیته فرهنگی پیاده روی اربعین حسینی را بر عهده دارد و ۲۰ نهاد در این کمیته عضویت دارند.

وی تاکید کرد:فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی و انتشار محتوای فرهنگی از دیگر اقدامات کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین است.