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۱۹ مهر ۱۳۹۷، ۹:۴۶

مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین خراسان رضوی خبرداد:

اعزام ۱۰۰۰ مبلغ از خراسان رضوی به مراسم اربعین حسینی(ع)

اعزام ۱۰۰۰ مبلغ از خراسان رضوی به مراسم اربعین حسینی(ع)

مشهد- مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین خراسان رضوی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده ۱۰۰۰ مبلغ روحانی از خراسان رضوی برای حضور در ۸۰ موکب فرهنگی اربعین به عراق اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید احمدی چهارشنبه شب در نشست تخصصی کارکردها اجتماعی و تربیتی پیاده روی زیارت اربعین که دربنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شده بود اظهار کرد: فعالیت‌های وسیع فرهنگی برنامه ریزی شده و روحانیون به صورت افتخاری در پیاده روی اربعین نقش آفرینی خواهند کرد چرا که یکی از مهمترین نمادهای حضور شیعه در جهان پیاده روی اربعین است.

وی افزود: دراین راستاحدود ۱۰۰۰ مبلغ روحانی از خراسان رضوی برای حضور در ۸۰ موکب فرهنگی در عراق سازماندهی شده اند و در اماکنی خاص همچون مسجد کوفه، مسجد سهله مستقر خواهند شد.

مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین ادامه داد:فعالیت های آموزشی یکی دیگر از شاخه های فعالیت کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین است و طبق برنامه ریزی انجام شده آموزش مبلغان روحانی، مدیران و مسئولان و زائران را در دستور کار خود قرار داده است.

احمدی تصریح کرد:برای مراسم و حماسه بزرگ پیاده روی اربعین حسینی کمیته های مختلفی تشکیل می‌شود و بعثه مقام معظم رهبری مسئول کمیته فرهنگی پیاده روی اربعین حسینی را بر عهده دارد و ۲۰ نهاد در این کمیته عضویت دارند.

وی تاکید کرد:فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی و انتشار محتوای فرهنگی از دیگر اقدامات کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین است.

کد مطلب 4427200

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