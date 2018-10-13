به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ نیوز، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید دیدار دوم میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ظرف یکی دو ماه آینده انجام خواهد شد.

این درحالی است که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز هفته گذشته سفری به پیونگ‌یانگ داشت.

بااین‌حال، بولتون مدعی شد سیاست «صبر راهبردی» دولت قبلی واشنگتن در عمل به معنای دست روی دست گذاشتن بود و آنچه کیم جونگ اون را پای میز مذاکره آورد مجموعه‌ای از گزینه‌ها از جمله احتمال توسل به نیروی نظامی و فشار اقتصادی دولت ترامپ است.

وی همچنین از لزوم خلع‌سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی سخن گفت و مدعی شد: اگر آنها چنین کاری انجام دهند، آینده مردمشان بسیار متفاوت خواهد بود.

دیدار نخست ترامپ و کیم در ماه میلادی ژوئن در سنگاپور انجام شد.