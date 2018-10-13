توقیف تریلی با ۱۴۰ راس دام قاچاق توسط پلیس راه استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مسعود قانعی اظهار داشت: ماموران پلیس راه اردکان – نایین، ضمن کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه ترلی رنو را در کمربند غربی میبد که در حال حمل دام بود به علت تخلف رانندگی برای اعمال قانون متوقف کردند.

رئیس پلیس راه استان یزد افزود: ماموران پلیس راه پس از بررسی اسناد و مدارک تریلی متوجه شدند این خودرو حامل ۱۴۰ راس گوسفند فاقد مجوز است که به همین منظور خودرو به پارکینگ منتقل شد.

قانعی، ارزش برآورد شده این محموله توسط کارشناسان را بیش از ۲ میلیارد ریال بیان کرد و افزود: در این زمینه دو متهم نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس راه استان یزد تصریح کرد: متهمان احشام فاقد مجوز دامپزشکی را از غرب کشور بارگیری کرده و قصد انتقال به کرج را داشتند که به مقامات قانونی معرفی شدند.