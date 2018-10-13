چون نیرو نداریم مجبوریم از بازنشستگان استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری در همایش هفته خدمات الکترونیک قضایی که صبح امروز شنبه برگزار شد، یکی از معضلات را اختلاف رویه قضایی دانست و اظهار داشت: در بین استان ها هماهنگی لازم وجود نداشت و باید یکپارچگی حاکم شود، اکنون این عدم یکپارچگی یکی از مشکلات است.

وی با بیان اینکه نمی توان با رویه های موجود تحول ایجاد کرد، گفت: با این منابع انسانی و رویه فعلی تحول ایجاد نمی شود و ما نیاز به افراد جدیدی داریم که به قوه قضاییه اضافه شوند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: باید شرکت های حامی خدمات الکترونیک داشته باشیم تا تحولات لازم میسر شود.

وی افزود: یکی از اهدافی که مقام معظم رهبری از رییس قوه قضاییه خواستند ایجاد تحول در دستگاه قضایی است و راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی یکی از راه های تحول در دستگاه قضایی است.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: خدمات الکترونیک قضایی دارای چندین لایه است و لایه اول لایه خدمات ستادی و استانی و لایه دوم استفاده از فن اوری است.

شهریاری ادامه داد: لایه سوم لایه تغییرات در سازمان و فرایندهای سازمانی و لایه چهارم که مهم ترین لایه است خدمات قضایی و تعامل با ضابطان قضایی و افراد و نهادهایی است که با دستگاه قضایی ارتباط دارند.

معاون امار و فن اوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در حوزه تحول در حوزه ستادی و استانی بدون کمک نخبگان نمی توانیم تحولی ایجاد کنیم.

حجت السلام و المسلمین شهریاری بیان کرد: برای ایجاد تحول باید به روند کار اشنا شویم زیرا ایین دادرسی کیفری دارای پیچیدگی های زیادی است و همیشه چند سالی طول می کشد که به پیچیدگی ها و روند کار اشنا شویم.

معاون رییس قوه قضاییه با بیان اینکه تحول نیاز به مدیران جوان دارد، گفت: در قوه قضاییه پیرمردی داریم که می گوید مرا از کار بردارید، اما چون کسی را نداریم از او استفاده می کنیم. امثال این فرد زیاد است.

شهریاری با تاکید بر لزوم استقلال بودجه قوه قضاییه خاطر نشان کرد: اگر امروز از من بپرسند پاشنه آشیل دستگاه قضایی چیست باید بگویم بودجه خودبسنده است، اگر ما نتوانیم بودجه ای که اختیار آن دست خودمان است داشته باشیم، تا محدودیت های منابع انسانی و اداری، قضایی، طرح های عمرانی را پیگیری کنیم، چگونه می توانیم ادعای استقلال کنیم. بودجه دستگاه قضایی امروز وابسته است و برای هر اقدامی که بودجه نیاز دارد باید از دیگری اجازه بگیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: طی چهل سال اخیر این معضل باعث تضعیف دستگاه قضایی شده است، حتی اگر اشکال قانون اساسی در این زمینه وجود دارد ما باید قانون اساسی را تغییر دهیم، پیشنهاد موکد من تغییر قانون اساسی در بودجه ریزی کشور است و استقلال بودجه دستگاه قضایی از بودجه اجرایی است.

شهریاری با تاکید مضاعف بر لزوم استقلال بودجه قوه قضاییه اظهار کرد: پاشنه آشیل قوه قضاییه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی ایران است، اگر قوه قضاییه مقتدر و مستقل نباشد ما در مبارزه با فساد لنگ می زنیم. بنابراین بودجه قوه قضاییه مساله حیاتی است.

وی با اشاره به لزوم بازمهندسی مدیریتی و اصلاح نمودار سازمانی استانها و ایجاد ارتباط یکپارچه با ستاد تصریح کرد: یکی از معضلاتی که همکاران بنده در مرکز آمار با آن رو به رو بودند اختلاف رویه های قضایی در استانها بود که باید این رویه ها یکپارچه شود.

وی با بیان اینکه هنوز برخی قضات از ما طلب کاغذ دستی می کنند، گفت: وقتی قانون نوشته نبودیم برخی از دوستان در دیوان عالی ما را مسخره می کردند و برخی از قضات هم بعد تصویب قانون می گفتند باید احکام و آرا دستی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح پابند الکترونیک گفت: معضلات بسیار زیادی از غذا،سلامت زندانی و ...گرفته تا مشکلات دیگر امروز گریبان گیر زندان های کشور است. افراد گاها سالم به زندان رفته و بیمار بیرون می آیند. با استفاده از ظرفیت های الکترونیک می توان ساماندهی کرد.