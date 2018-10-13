وزیر دفاع پرتغال استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، سخنگوی وزارت دفاع پرتغال با اعلام خبر استعفای وزیر دفاع این کشور گفت: استعفای «خوزه آزردو لوپز» وزیر دفاع مورد موافقت نخست وزیر کشور قرار گرفته است.

استعفای وزیر دفاع پرتغال در حالی صورت گرفته است که پرونده سرقت تسلیحات در این کشور همچنان در جریان بوده و وی هرگونه اتهام درباره مطلع بودن از این موضوع را رد می کند.

رسانه های گروهی در پرتغال اعلام کرده اند که وزیر دفاع از جریان سرقت تسلیحات باخبر بوده است.

گفتنی است سرقت نارنجک، راکت های ضد تانک و دیگر مهمات از انبار اسلحه ارتش پرتغال در ژوئن ۲۰۱۷ فاش و موجب نگرانی عمومی دراین کشور شده است.