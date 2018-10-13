به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی پیش از ظهر شنبه در جلسه توسعه طرح های برق رسانی به روستاهای زیر ۱۰ خانوار استان افزود: روستاهایی که امسال در این استان برق دار خواهند شد، همگی زیر ۱۰ خانوار هستند.

وی با بیان اینکه در سطح استان اردبیل تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار از نعمت برق برخوردار هستند، تاکید کرد: حدود ۱۵ آبادی بدون برق در سطح استان باقی مانده که با توجه به تامین اعتبار تمام این آبادی ها در سال های آتی برق دار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به طرح های در دست اقدام شرکت برق اردبیل در توسعه برق رسانی تصریح کرد: تا آخر امسال ۱۵ روستای زیر ۱۰ خانوار استان با اعتبار حدود چهل میلیارد ریال از نعمت برق برخوردار خواهند شد.

وی به استفاده از تجهیزات مدرن در برق رسانی اشاره کرد و یادآور شد: تمام روستاهایی که اخیرا برق رسانی می شوند از لحاظ تجهیزات، پایداری شبکه و قابلیت اطمینان از بروزترین تکنولوژی دنیا برخوردار بوده و در شبکه داخلی روستا از کابل خود نگهدار استفاده شده است.

محمدی اجرای طرح های برق رسانی به عشایر کوچ رو، نصب پنل های خورشیدی، توسعه طرح های نصب انرژی خورشیدی و... را از دیگر برنامه های این شرکت در استان اردبیل برشمرد.