صادرات ۲۴ میلیون دلار تجهیزات پزشکی به کشورهای همسایه ایران

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر رضا مسائلی صبح شنبه درحاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی مشهد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: تامین تجهیزات مورد نیاز برای حوزه بهداشت و درمان با همکاری شرکت های داخلی در حال انجام بوده و توانسته ایم استاندارهای این بخش را نیز ارتقاء دهیم.

وی افزود: وزارت بهداشت به منظور ارتقاء کیفیت تولید و صادرات تجهیزات پزشکی رعایت استانداردهای اتحادیه اروپا را الزامی کرده است که این مهم منجر به افزایش صادرات تجهیزات پزشکی به دیگر کشورها می شود.

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر۶ هزار قلم دارو و ۲۸۰ هزار قلم کالا در حوزه تجهیزات پزشکی در ایران تولید می شود و سال گذشته در حوزه تجهیزات پزشکی ۲۴ میلیون دلار صادرات داشته ایم. همچنین امسال برنامه ریزی ویژه ای برای صادرات تجهیزات پزشکی انجام شده است تا در این حوزه رشد ۱۰ برابری معادل ۲۴۰ میلیون دلار صادرات از ایران محقق شود.

مسائلی در ادامه به مشکلات پیش روی حوزه تولید تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت مواد اولیه، برخی مشکلات در پروسه تولید و عدم ورود دانشگاه های علوم پزشکی به این حوزه از جمله این مشکلات است که تلاش شده با اختصاص ارز دولتی نرخ برخی از موارد برطرف شود.

وی تاکید کرد: با وجود همه مشکلات و موانع،رشد حوزه تولید تجهیزات پزشکی در ایران نسبت به رشد جهانی ۹.۱ درصد بوده بر این اساس حوزه تولید تجهیزات پزشکی با رشد قابل ملاحظه ای در حال پیشرفت است و باید یادآوری کرد در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در ایران تاییدیه های اتحادیه اروپایی را دارند و هیج وجه از برنامه سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور عقب نیستیم.