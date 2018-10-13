ورزش محلات شهر همدان در حاشیه قرار نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی پیش از ظهر شنبه در جلسه کمسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری اظهار کرد: شهرداری باید برای ایجاد زیرساختها و برگزاری برنامه های ورزش محلات، این موضوع را در بودجه بندی سال آینده لحاظ کند.

سلماسی با بیان اینکه وظیفه ذاتی شهرداری کمک به ارتقای ورزش های همگانی در سطح شهر است، اضافه کرد: با توجه به شرایط فعلی شهرداری در صورت امکان و داشتن بودجه مناسب باید به ورزش های قهرمانی و حرفه ای توجه شود و این در صورتی است که نباید آسیبی به همگانی کردن ورزش و ورزش محلات شهر وارد شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان بر توسعه ورزش محلات تاکید کرد و گفت: ورزش محلات باید جزو اولویت های اساسی برنامه های شهرداری قرار گیرد و تمامی برنامه ریزی های ورزشی در راستای گسترش این ورزش بوده و در حاشیه قرار نگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر محوری بودن فرهنگسراهای شهرداری، اضافه کرد: با تدوین برنامه های متنوع باید حضور مردم در فرهنگسراها را پررنگ تر کرد تا نتایج بهتری در این حوزه حاصل شود.

سلماسی با بیان اینکه شهرداری و شورای شهر همدان فراگیر شدن آموزش شهروندی را در برنامه قرار داده است، گفت: یکی از وظایف مدیریت شهری ارایه آموزش شهروندی است تا شهروندان با وظایف متقابل خود در حوزه مدیریت شهری آشنا شوند و مشارکت و همکاری در راستای کمک به مدیریت بهتر شهر، افزایش یابد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان، هدف اصلی از آموزش شهروندی را آماده‌ سازی شهروندان برای ورود به زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: یک جامعه پویا به شهروندان فعال متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و ارزشی خود نیاز دارد.

سلماسی با اشاره به تشکیل کمیته آموزش شهروندی در مجموعه مدیریت شهری یادآور شد: این امر به منظور بهره‌مندی از نظر متخصصان این حوزه خواهد بود تا به صورت هدفمندتر آموزش‌های خود را به مردم ارائه دهند.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز حمایت از ورزش محلات را از وظایف ذاتی شهرداری برشمرد و گفت: شهرداری باید همانند دیگر اقدامات عمرانی حوزه فرهنگی را هم مدنظر داشته و به ورزش محلات توجه کند.

حسین قراباغی با بیان اینکه وضعیت ورزش محلات هم اکنون نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است، افزود: اقدامات فرهنگی در کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی و تقویت مباحث فرهنگی اثرگذاری بالایی دارد.