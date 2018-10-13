جشنواره «کار صدف» در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد ارتباط مستقیم میان کارفرمایان صنایع مختلف با کارجویان برای جذب نیروی کار جوان، نخبه و متخصص است.



معرفی کارفرمایان و شرکت‌های موفق از دیگر اهداف این جشنواره به شمار می رود.

در این جشنواره کارفرمایان با حضور در محیط علمی دانشگاه علاوه بر ارتقای برند سازمانی، می توانند مسائل و چالش‌های فنی خود را در دانشکده‌های تخصصی مطرح و راه حلی برای آنها، با کمک دانشگاهیان بیابند.

برای افزایش مهارت‌های عمومی دانشجویان و کارکنان شرکت‌ها، ورکشاپ‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در این جشنواره برگزار می‌شود.