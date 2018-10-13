تشکیل ۷۵ پرونده مرتبط با بورس در دادسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه نشست با مسئولان بورس به بیان اهداف برگزاری این جلسات پرداخت و اظهار کرد: این جلسات برای رفع ابهام از برخی پرونده‌ها که در رابطه با سازمان‌های دولتی و جرایم مالی وجود دارد برگزار می‌شود تا با دعوت از مسئولین مربوطه، ابهامات برطرف شود.

وی افزود: همچنین دستگاه‌ها فرصت پیدا می‌کنند که عملکرد و وظایف خودشان را توضیح دهند تا مردمی که در جریان نیستند، از این طریق آشنا شوند.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مسئولان در این جلسات به عنوان مهمان ویژه دعوت شده و توضیح می‌دهند و تریبون خوبی هم برای رفع ابهامات و هم به منظور پاسخ به برخی اقداماتی که انجام می‌دهند، است.

جعفری دولت آبادی در رابطه با جلسه با مسئولان بورس، بیان داشت: در جلسه امروز در مورد دغدغه دادستانی مبنی بر اینکه چرا با توجه به التهاب بازار به خصوص در حوزه سکه، ارز، خودرو و مسکن، بورس نتوانسته است در این بازارها نقش ایفا کند، سوالاتی طرح شد.

وی در رابطه با جمع بندی این جلسه نیز افزود: در جلسه فوق به این جمع بندی رسیدیم که بورس علاوه بر بازار مالی باید نظارت‌ها را نیز افزایش دهد.

دادستان تهران یادآور شد: حسب اعلام مسئولان سازمان بورس، آن‌ها اطلاعاتی را به سازمان‌های مالیاتی می‌دهند و لذا تقاضاهایی که در بازار بورس کالا عرضه می‌شود کاملا نشان می‌دهد که چه کالاهایی بیشتر خریدار بورسی دارد که این اطلاعات می‌تواند به سازمان‌ها انتقال پیدا کند.

وی با بیان اینکه بازار بورس علاوه براینکه یک بازار مالی است، باید نظارت‌ها را نیز بیشتر توسعه دهد تا بتواند بازار التهاب را در برخی از حوزه‌ها مهار کند، تصریح کرد: در این جلسه نشان داده شد که عدم ارتباط سامانه ها، واقعیت‌های بازار را نشان نمی‌دهد؛ یعنی در زمانی که پتروشیمی‌ها در بازار بورس کالا ارائه شد، ولی این موضوع کفایت نکرد و در بیرون کالا چندین برابر قیمت به فروش می‌رسد و مطابق تحلیل مسئولان بورس به دلیل عدم ارتباط سامانه ها، این اتفاقات رخ می‌دهد. بازدارنده نبودن برخی مجازات‌ها و مقررات نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد. وی در این زمینه گفت: مسئولان بورس در این زمینه عنوان کردند که لوایح پبشنهادی داده اند و قرار شد ارسال شود.

دادستان تهران با تاکید بر ترویج و آموزش فرهنگ مراجعه به بورس است، خاطرنشان کرد: مردم اطلاعات کمی از بورس دارند، چون یک بازار کاملا تخصصی و همراه با سود و زیان است و باید سازمان بورس با ایجاد سامانه‌ها و سیستم‌های آموزشی کاری کند تا جامعه احساس کند بورس یک بازار مالی مهم و تضمین شده است.

جعفری دولت آبادی در رابطه با دلالانی که اطلاعات بورس را از سیستم‌ها به دست آورده و به ضرر مردم یا خریداران سهام استفاده می‌کنند، بیان داشت: در بازار بورس کالای پتروشیمی این موضوع را ملاحظه کردیم بنابراین سازمان بورس قرار شد به این موضوعات توجه بیشتری کند.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با تخلفات بازار بورس و این مساله که آیا دادستانی می‌تواند به عنوان مدعی العموم به این تخلفات ورود کند، ‌ تصریح کرد: قانون بورس در این زمینه پیش بینی‌های لازم را صورت داده است و در مواردی از جمله عدم افشای اطلاعات به خصوص وقتی کالا می‌خواهد در بورس عرضه شود، خود سازمان بورس اعلام کننده است؛ البته این وظیفه مغایرتی با ورود دادستانی ندارد، منتهی دادستانی به لحاظ تخصصی بودن این بازار در مواردی ورود خواهد کرد که اطلاعات دقیقی داشته باشد.

تشکیل ۷۵ پرونده مرتبط با بورس در دادسرا

دادستان تهران ادامه داد: حسب اعلام مسئولان، سازمان بورس ۷۵ پرونده در دادسرا و دادگاه دارد و مواردی هم وجود دارد که اگر دادستان احراز کرد که جرمی رخ داده، می‌تواند ورود کند و دادستان کل کشور در شورای عالی بورس نیز عضویت دارد و مواردی را می‌تواند به دادستان‌های سراسر کشور ارجاع دهد.

متهم پرونده ثامن الحجج فراری نبود

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دستگیری یکی از متهمان تعاونی اعتبار ثامن الحجج که فرار کرده بود، گفت: این متهم فراری نبوده است بلکه شخصی بوده که در جزیره کیش، املاک تعاونی اعتبار ثامن الحجج را می‌فروخته و برای کارهایی که انجام می‌داده فراتر از قیمت‌های املاک وجوهی اخذ کرده و حدود ۲ و نیم میلیارد تومان وجوه دریافت کرده که البته در حال حاضر به دستگاه‌های دولتی مرتبط نیست، ولی در آنجا کار می‌کرده و املاک تعاونی اعتبار ثامن الحجج را می‌فروخته و به دلیل تبانی‌های که انجام داده دستگیر شده و پرونده در تهران در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای برخورد با دلالان ارز، افزود: بعد از اینکه بانک مرکزی اعلام کرد که صرافی‌ها می‌توانند به قیمت بانک مرکزی، خرید و فروش کنند و دولت هم اجازه داده که اسکناس ارز وارد کشور شود، رییس کل بانک مرکزی از وزیر کشور و دادستانی درخواستی در رابطه با برخورد با عده‌ای که خارج از شبکه صرافی‌ها علاوه بر ایجاد مزاحمت برای معابر، ارز را فراتر از قیمت بانک مرکزی می‌فروشند، داشت که با هماهنگی بانک مرکزی دادستانی و پلیس روز پنجشنبه هفته گذشته ۴۵ نفر دستگیر شدند که بعدا پالایش صورت گرفت که در این میان ۱۳ نفر بازداشت شدند.

کشف ۶۸هزار ارز خارجی از ۱۳دلال ارزی

دادستان تهران با بیان اینکه از این افراد ۶۸ هزار ارز خارجی کشف شد، خطاب به همه کسانی که در این قضیه ورود دارند، اظهار کرد: خرید و فروش ارز خارج از صرافی و بالاتر از قیمت ارز، اخلال در بازار تلقی می‌شود و با هماهنگی صورت گرفته بین دادستان، پلیس و بانک مرکزی این دستگیری‌ها ادامه خواهد داشت.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به شبهه‌ای مبنی بر اینکه برخی مدعی هستند که خرید و فروش ارز جرم نیست، توضیح داد: خرید و فروش ارز در صرافی‌ها آزاد است و اقدام به خرید و فروش ارز در خارج از صرافی‌ها و معابر، بالاتر از قیمت و قیمت‌های التهابی به عنوان اخلال در بازار ارز شناخته می‌شود و حتی در مواردی از سوی پلیس گزارش شده که عده‌ای نگذاشتند که کسانی پایین‌تر از قیمت بفروشند، چون سود عده‌ای در گرانفروشی ارز است. بنابراین در این قضیه هم بانک مرکزی، هم پلیس و هم دادستانی با جدیت ورود کرده است و از پلیس خواسته‌ایم که نسبت به شناسایی این قبیل افراد اقدام نماید.

وی در رابطه با احضار برخی سلبریتی‌ها در رابطه با جمع آوری کمک برای زلزله زدگان کرمانشاهی خاطرنشان کرد: قطعا با کمک مردم مخالفتی نداریم و از آن استقبال می‌کنیم، ولی آنچه که در برخی مجاری رسمی مطرح شد این بود که دادستان نظارت کند تا وجوهی که به این حساب‌ها واریز شده برای مردم زلزله زده هزینه شود.

دادستان تهران ادامه داد: پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه حدود ۶ ماه پیش تشکیل شد و به آرامی پیش می‌رفت و هدف دادستانی تعقیب مجرمانه نبود بلکه به لحاظ حفظ حقوق افرادی که برایشان پول واریز شده بود، باید موضوع را بررسی می‌کردیم تا اینکه حدود ۱۵ روز پیش پلیس گزارش دیگری را به یکی از مراجع دیگر تهران ارسال می‌کند و این دادسرای جدید در جریان پرونده قبلی نبود و دستوراتی در رابطه با مسدود کردن حساب‌ها صادر می‌کند که این پرونده‌ها توامان شده است و در دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران رسیدگی می‌شود.

جعفری دولت آبادی یادآور شد: البته شنیده ام که در برخی استان‌ها مثل کرمانشاه و مشهد نیز پرونده‌هایی است، اما هدف اولیه در مورد پرونده‌های موجود در دادسرای تهران، نظارت بر وجوه اخذ شده از مردم است که اگر انحرافی دیده نشود مشکلی نیست، ولی اگر کسانی این پول‌های مردم را گرفته و در هزینه انحراف ایجاد شود، حتما دادستانی تعقیب می‌کند.

آخرین وضعیت احضار برخی سلبریتیها/ مسدود سازی حسابها در تهران

وی با انتقاد از فضاسازی‌های برخی سلبریتی‌ها در این زمینه، تصریح کرد: در این میان آنچه فراموش شده کمک به زلزله زدگان است و نباید با فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها مراجع قضایی را از نظارت بازداریم؛ چراکه دادستان حق دارد بر برخی از امور نظارت کند و این نظارت به لحاظ حقوق عمومی است و این کار انجام شده و ادامه خواهد یافت.

دادستان تهران بیان داشت: همکاران قضایی در کرمانشاه و مشهد نیز ظاهرا اقدامات مشابه انجام داده اند و به دادستان کل گزارش شده است تا اگر مصلحت بود این پرونده‌ها توامان شود.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا این حساب‌ها مسدود شده است یا خیر؟، افزود: حسب گزارشی که به دادستانی ارسال شده، در تهران این حساب‌ها مسدود شده است؛ منتهی در رابطه با پرونده‌ها که در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می‌شود تاکید شده که موضوع را بررسی کرده و اگر نیازی نبود حساب باز شود.

ی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه عنوان شده برخی از این چهره‌ها بدهکار بانکی هستند، آیا چنین موضوعی در این پرونده‌ها بررسی شده است، گفت: در پرونده‌هایی که در دادسرای تهران مطرح رسیدگی است گزارشی در این زمینه وجود نداشته است، حال اگر عده‌ای در این فضا سوء استفاده کنند حتما بررسی می‌کنیم؛ چراکه بدهکار بانکی بهتر است به پرداخت بدهی‌هایش بپردازد.

دادستان تهران به بیان اقدامات دادسرای تهران در زمینه دادگاه‌های اخیر اقتصادی پرداخت و خاطرنشان کرد: امروز سومین ماهی است که شعب ویژه تشکیل شده و تاکنون ۶۱ کیفرخواست بزرگ و مهم ظرف سه ماه صادر شده و حدود ۱۵۰ نفر در این کیفرخواست‌ها تعقیب شدند.

حکم ۳۰ مفسد اقتصادی پرونده های اخیر در حال اجرا است

جعفری دولت آبادی ادامه داد: از این کیفرخواست ها، سه نفر محکوم به اعدام شدند که باید به دیوان عالی برود و حکم سی نفر در رابطه با پرونده‌های ارزی در حال اجرا است و علاوه بر این ۲۰ پرونده مهم نیز در شعبات ویژه مفتوح است.

وی اظهار کرد: در گذشته به لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری که موائد و زمان‌های بسیاری می‌برد برای زمان‌های مشکل داشتیم بعد از استجازه مقام معظم رهبری موائد کاهش یافته و سرعت خوب شده است، اما سرعت را با دقت و قاطعیت همراه کردیم.

دادستان تهران تصریح کرد: ممکن است در برخی از پرونده که قبل از این دوران سه ماه بوده اطاله‌هایی رخ داده باشد، اما در این سه ماه که شعب ویژه تشکیل شده سرعت و دقت و قاطعیت بسیار خوب بوده و امیدواریم دادگاه‌ها به همین سرعت احکام را صادر کنند، چون حسن این دادگاه‌های قطعی بودن احکام به جز احکام اعدام است.

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: در مبارزه با فساد وقتی موفق می‌شویم که همه دستگاه‌ها پای کار بیایند و دستگاهی مثل قوه قضاییه و پلیس که پای کار آمده نیز تخریب نشود.

احضار ۶مطلع در پرونده سکه ثامن/شناسایی اموال متهمان در تهران و تبریز

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و تعداد دستگیر شدگان نیز گفت:‌در این پرونده دو نفر بازداشت شدند و ۶ نفر به عنوان مطلع احضار شدند که کسانی بودند که در شرکت و یا مرتبط با شرکت کار می‌کردند و مقرر شده که بازپرس از آن‌ها تحقیقات انجام دهد و اگر ادله اتهامی فراتر از مطلع بود تفهیم اتهام صورت خواهد گرفت و همچنین اموالی در تبریز و تهران شناسایی و توقیف شده و امیدواریم با تکمیل تحقیقات پول مردم استیفا شود.