۱۳۰ طرح گردشگری روستایی آذربایجان شرقی به بانک ها معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه زاده افزود: این تعداد طرح از میان ۱۷۲ طرح ارایه شده به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انتخاب شده و در کارگروه استانی به تصویب رسیده است و میزان اشتغال زایی آنها ۳۸۰ نفر است.

وی با بیان اینکه از مجموع طرح های یاد شده، تعداد ۳۵ طرح در حوزه گردشگری و ۹۵ طرح در حوزه صنایع دستی به بانک ها معرفی شده اند، مجموع اعتبارات تعلق گرفته را ۷۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال اعلام و اضافه کرد: از این ارقام تسهیلاتی معادل ۶۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای بخش گردشگری و ۹۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برای صنایع دستی در نظر گرفته شده است.

حمزه زاده ادامه داد: در بخش تسهیلات فراگیر نیز تعداد ۱۰ طرح با اعتباری معادل ۴۷۰ میلیارد ریال به بانک های عامل آذربایجان شرقی معرفی شده است که می تواند تاثیر مهمی بر رونق سرمایه گذاری در این بخش داشته باشد.

وی بهره مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی را از دیگر برنامه های معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی برشمرد که به گفته وی در این ارتباط تعداد ۶ طرح بزرگ به بانک ها معرفی شده است.

حمزه زاده با بیان اینکه تسهیلات صندوق توسعه ملی برای طرح های با پیشرفت فزیکی بالای ۴۰ درصد تعلق می گیرد، گفت: سهم آذربایجان شرقی برای ۶ طرح فوق معادل ۸۰۰ میلیارد ریال است.

وی افزود: از تسهیلات صندوق توسعه ملی، تعداد چهار هتل در تبریز، یک هتل در جلفا و یک هتل در مراغه استفاده خواهند کرد و همه این طرح ها تا یک سال آینده به بهره برداری کامل می رسند.