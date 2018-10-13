۸۵۰۰ متر ازمعابر شهر یاسوج جدول گذاری و ۱۵هزار نقطه لکه گیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سالم نوروزی در نشست مدیریت بحران این شهرداری افزود: مبلغ هزینه شده برای این پروژه ها ۹ میلیارد ریال بود.

وی بیان داشت: عمده این اقدامات با توجه به محلات و حاشیه شهر در مناطق شرف آباد، اکبرآباد، نجف آباد، شهرک امام حسین (ع)، زیرتل و شهرک امام علی (ع) صورت گرفته است.

نوروزی افزود: همچنین بیش از ۱۵ هزار نقطه از معابر خیابان شهر یاسوج در شش ماهه گذشته لکه گیری شد که در پائیز و زمستان از آبگرفتگی چاله ها و تخریب معابر جلوگیری می کند.

وی اظهار داشت: اجرای صحیح معابر و جداول در رفع آبگرفتگی بسیار مهم است و به عنوان مثال یکی از مناطقی که در مواقع بارندگی همواره مشکلات زیادی را ایجاد می کند، محله بختیاری ها در شرف آباد است که برای اجرای کانال این محله مناقصه برگزار شد اما معارضات اجتماعی و انشعابات برق، گاز و آب اجازه کار را نداد.