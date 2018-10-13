جدیدترین موضع گیری نبیه بری درباره معامله قرن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در جریان نشستی در ژنو خواستار وحدت در برابر معامله قرن که آرمان فلسطین و فلسطینی ها را هدف قرار داده، شد.

وی گفت: جز توقف آنچه معامله قرن یا سیلی قرن نامیده می شود از طریق وحدت، نمی توانیم کاری از پیش ببریم. فکر نمی کنم دوره ای خطرناکتر از دوره ای که در آن هستیم در تاریخ ضد مقدسات اسلامی و مسیحی وجود داشته باشد. موضوع آنروا بخشی از معامله قرن و بخشی از فشار ضد برادران فلسطینی است. همچنین انتقال سفارت واشنگتن به بیت المقدس نیز در این راستاست.

بری بیان کرد: موضوع متعلق به آنروا در اردن، لبنان یا هر کشور دیگر و حتی در داخل فلسطین اشغالی بخشی از معامله قرن است.