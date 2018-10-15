۱۰ درصد جامعه کارگری مبتلا به اگزمای پوستی است

ذبیح الله شاهمرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیماری های پوستی در تمام سنین رخ می دهد اما در هر سنی با شیوع یک نوع از بیماری مواجه ایم، ادامه داد: در سنین پایین و در کودکان بیشتر شاهد بروز شپش سر هستیم، در نوجوانان جوش های چرکی شایع ترین علت مراجعه است، در روستاها به دلیل تماس مستقیم با دام شاهد شیوع قارچ های حیوانی در بین اهالی روستا هستیم، در بین جوانان بیشتر شاهد بیماری های پوستی که بر اثر مقاربت و رفتارهای پرخطر بروز کرده است و در زنان شاهد اگزمای پوستی هستیم و در سنین بالا سرطان های پوستی بروز می کند.

وی به اگزماهای شغلی در بین کارگران و مشاغل سخت مثل مکانیک ها و کارگرها اشاره کرد و افزود: در ایران هم مثل سایر کشورها ۱۰ درصد از جامعه کارگری و مشاغل سخت مبتلا به اگزمای پوستی هستند یعنی از هر ۱۰ نفر یک نفر مبتلا می شود که بر این اساس پزشک طب صنعتی در کارخانجات مستقر است.

رئیس مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در خصوص وضعیت شیوع سالک در استان اصفهان اظهار داشت:بیش از یک دهه است که در حوزه پیشگیری،کنترل و درمان بیماری سالک در سطح استان اصفهان اقدام کردیم وتوانستیم این بیماری را به یک سوم کاهش دهیم و سال گذشته ۷۰۰پرونده ثبت شد.

شیوع شپش در مهدهای کودک به دلیل بازی های دسته جمعی

وی با بیان اینکه در اوایل تابستان پشه های آلوده اقدام به گزش می کنند و یک دوران نهفتگی دارد که در اوایل پاییز علائم آن در افراد مبتلا بروز می کند، گفت: در حال حاضر کم کم شاهد بروز علائم و عوارض بیماری خواهیم بود.

شاهمرادی با اشاره به اینکه بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از انواع بیماری های پوستی را انواع اگزماها و حساسیت های پوستی شامل می شود، گفت: امروز شاهد شیوع شپش در مهدهای کودک به خاطر بازی های دست جمعی هستیم.

وی همچنین به شیوع زگیل های کف پا اشاره و بیان کرد: زگیل های کف پا بیشتر در افرادی که زیاد استخر می روند و به علت سائیدگی پا با سرامیک های زبر کف استخر یا آلوده بودن آب بروز می کند.

یک چهارم بیماری های پوستی با استرس و اضطراب بروز می کند

رئیس مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه اضطراب و استرس عامل شیوع بیماری برص، لک و پیس و بروز لک های سفید شده است، گفت: استرس زیاد سبب چروک شدن پوست و ریزش مو می شود.

وی با بیان اینکه یک چهارم بیماری های پوستی با استرس و اضطراب و بیماری های روحی بروز می کند، ادامه داد: سرطان پوست شایع ترین بیماری پوستی است.

شاهمرادی با بیان اینکه هر نوع خالی که خارش و خونریزی داشته باشد و بزرگ شود از نشانه های بیماری پوستی است، افزود: امروز کشاورزانی که در معرض نور مستقیم آفتاب هستند در خطر ابتلا به سرطان پوست سر هستند.