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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۶

نمایش مستند «چهل سال هنر» از شبکه سحر

نمایش مستند «چهل سال هنر» از شبکه سحر

مستند تولیدی «چهل سال هنر» در کانال آذری شبکه سحر تولید شده و پخش آن به‌ زودی آغاز می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی معاونت برون‌مرزی رسانه ملی، مستند «چهل سال هنر» به تهیه‌کنندگی سونیا فتحی در شبکه سحر تولید شده است و به‌ زودی در جدول پخش کانال آذری این شبکه قرار می‌گیرد.

«چهل سال هنر» به هنرهای هفت‌گانه سینما، تئاتر، موسیقی، ادبیات، گرافیک و... در چهل سال پس از انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.

رضا صیامی‌زاده کارگردانی این مستند را بر عهده دارد و درنا نصیریان نریتور آن است. عبدالله شکری تصویربردار و آرمین صیامی‌زاده تدوینگر از دیگر عوامل تولید این برنامه‌ هستند.

مستند «چهل سال هنر» در ۲۰ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای تولید شده و آماده پخش برای مخاطبان آذری‌زبان شبکه سحر است.

کد مطلب 4430997
آروین موذن زاده

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