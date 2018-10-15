«جشنواره پاییز هزار رنگ» گرگان در طول یک هفته برگزار می شود

عبدالرضا دادبود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره پاییز هزار رنگ چند سالی است که در گرگان مطرح شده و امسال شهرداری به طور وسیع و جدی تری وارد این موضوع خواهد شد.

وی با بیان این که ستاد برگزاری جشنواره پاییز هزار رنگ، تشکیل شده است، افزود: بنا داریم به جای یک روز یک هفته موضوعات جشنواره پاییز هزار رنگ را در شهر گرگان با برنامه های مختلف برگزار کنیم.

دادبود بیان کرد: این جشنواره با همکاری مردم، سمن ها و دستگاه های اجرایی و سایر متولیان برگزار خواهد شد.

شهردار گرگان تصریح کرد: تصمیم داریم یک اطلاع رسانی در سطح ملی هم برای دعوت و حضور هموطنان در جشنواره داشته باشیم و به زودی برنامه های جشنواره اطلاع رسانی خواهد شد.

وی گفت: ستاد جشنواره بخش های مرتبط شهرداری اعم از روابط عمومی، سازمان ها و بخش های مختلف را در برمی گیرد، جلسه ستاد برگزار شده و دبیرخانه آن در روابط عمومی شهرداری گرگان مستقر است.

دادبود اضافه کرد: ستاد در قالب چهار کمیته پشتیبانی، فرهنگی و مشارکت های مردمی، برنامه ریزی و نظارت و کمیته اطلاع رسانی، تبلیغات و فضاسازی فعالیت خواهد کرد.

وی اظهار کرد: در حال برنامه ریزی برای موضوعات مهمی که در این جشنواره قرار است اجرا شود، هستیم؛ این برنامه ها شامل برگزاری مسابقات مختلف، جنگ های شادی، و غیره خواهد بود.

همزمانی جشنواره با میلاد پیامبر (ص) و روز ملی گرگان

شهردار گرگان با بیان این که جشنواره امسال در تاریخ دوم تا نهم آذر برگزار می شود، افزود: در این محدوده زمانی میلاد پیامبر اکرم (ص) و همچنین روز ملی گرگان (پنج آذر) را خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: تورهای گرگان گردی را در سطح شهر خواهیم داشت و همچنین جشنواره «خرید» را پیش بینی کردیم که با همکاری اصناف تخفیف های ویژه برای مردم در نظر بگیریم.

وی بیان کرد: مقرر شده با جامعه هتلداران نشست هایی برگزار شود تا بتوانیم امسال به طور ویژه مردم را از نقاط مختلف کشور به ویژه استان های همجوار برای بازدید از گرگان در فصل پاییز دعوت کنیم تا به عنوان یک برند مهم برای گرگان مطرح شود.

دادبود گفت: از همه نخبگان، هنرمندان، اصحاب رسانه، دستگاه های اجرایی و علاقمندان برای حضور و همکاری در این جشنواره دعوت می کنیم تا با توجه به مناسبت های خوبی که در طول جشنواره داریم کار فاخر و گسترده که بتواند به توسعه گردشگری شهری کمک کند را انجام دهیم و در سال های آینده این جشنواره به صورت بین المللی برگزار شود.

وی با بیان این که به دنبال ثبت جشنواره هستیم، افزود: جشنواره در جاهای مختلف شهر با موضوعات متنوع برگزار خواهد شد.

دادبود جشنواره پاییز هزار رنگ را در توسعه گردشگری مهم دانست و خاطرنشان کرد: امسال در حوزه جذب مخاطب با برنامه ریزی منسجم تمرکزمان بیشتر بر استان های اطراف خواهد بود و نگاهی هم به صورت ملی خواهیم داشت و به تدریج آن را توسعه خواهیم داد.

دادبود گفت: با اجرای این پروژه و پروژه های بافت تاریخی و پروژه های گردشگری نوید این را می دهیم که پاییز گرگان هم پر مخاطب خواهد شد.