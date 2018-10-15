نصب برچسب راهنمای تغذیه برروی ۹۱ درصد محصولات تولیدی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا حصاری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دفتر معاونت غذا و داروی گیلان برگزار شد با اشاره به روز جهانی غذا، اظهار کرد: ۱۶ اکتبر همزمان با ۲۴ مهر ماه به عنوان روز جهانی غذا نامگذاری شده است.

حصاری افزود: هدف از نامگذاری این روز در جهان آگاهی و آشنایی مردم با امنیت و ایمنی غذایی است. تلاش برای دنیای بدون گرسنه تا سال ۲۰۳۰ شعار امسال روز جهانی غذا است.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت غذایی در سایه تشدید نظارت‌ها را از مهم‌ترین اولویت‌های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برشمرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون برای دو هزار و ۶۰۰ تُن محصول غذایی اعم از کنسروی، کیک و کلوچه و چای به منظور صادرات پروانه بهداشتی صادر شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بازرسی و نظارت از ۵۶۶ واحد تولیدی غذایی شش ماهه نخست سال جاری در این استان، تصریح کرد: در این بازدیدها ۵۹۰ مورد نمونه برداری از کالاها انجام شده است.

وی با اشاره به تشکیل پرونده تخلف برای ۱۶ مورد، اظهارکرد: بیشترین محصولات توقیف شده در بازرسی ها سویا، کنسرو، فرآورده‌های لبنی، چای، مواد اولیه نان و شیرینی، گردو و ادویه بوده است.

به گفته این مسئول تولیدکنندگان محصولات تراریخته در استان گیلان باید برچسب تراریخته را برروی محصولات خود درج کنند.

حصاری با بیان اینکه بیش از ۹۱ درصد محصولات تولیدی در گیلان از برچسب راهنمای تغذیه‌ای برخوردار هستند، افزود: گیلان ۲۹ واحد بسته بندی برنج، ۵۶ واحد بسته بندی چای و ۱۵ خط روغن کشی زیتون است.