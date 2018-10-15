استان زنجان در حوزه ورزش جایگاه ارزشمندی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم‌الله شعبانی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم استقبال از ورزشکاران اعزامی از زنجان به سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتای اندونزی که در محل مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شد، با بیان اینکه ایجاد انگیزه در جامعه ورزشی باید یکی از رویکردهای اصلی باشد، افزود: کسب مدال در این رویداد بزرگ ورزشی توسط نمایندگان استان زنجان بسیار ارزشمند است، به همین خاطر باید در شأن آن‌ها مراسم تجلیل برگزار شود.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری مراسم تجلیل از ورزشکاران مدال‌آور، باعث ایجاد انگیزه در جامعه ورزشی شده و این قشر از جامعه هرچقدر افتخارآفرینی کنند، به همان میزان از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری خواهد شد، تصریح کرد: سایر ورزشکارانی که در این رقابت‌ها موفق به کسب مدال نشدند برای ما ارزشمند هستند؛ چرا که حضور در این سطح از مسابقات، نیازمند تلاش زیاد بود که این ورزشکاران توانستند نماینده شایسته‌ای برای ورزش استان باشند.

این مسئول با بیان اینکه موفقیت‌هایی که ورزشکاران اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی کسب کردند، نشان داد که می‌توان با تلاش و همت مضاعف، همه محدودیت‌ها را که برخی از این ورزشکاران دارند، پشت سر گذاشت، ادامه داد: خوشبختانه نماینده عالی دولت در استان زنجان نیز با توجه به حساسیت موضوع، پیگیر نتایج این رویداد ورزشی بوده و پیام تبریکی به جامعه ورزشی استان صادر و دستور برگزاری مراسمی در شأن این ورزشکاران را صادر کرد.

شعبانی با یادآوری اینکه بی‌شک این موفقیت‌ها با تلاش بی‌منت مربیانی که با امکانات کم در این عرصه فعالیت کرده‌اند، به دست آمده است و باید از این قشر نیز قدردانی به عمل آید، اظهار کرد: امروز استان زنجان علاوه بر موفقیت‌هایی که در عرصه‌های مختلف به دست آورده، در حوزه ورزش نیز با وجود اینکه جمعیت کمتری نسبت به سایر استان‌ها دارد، برای خود جایگاه ارزشمندی را به دست آورده است.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری زنجان با تاکید بر اینکه اهتمام به عرصه ورزش باعث می‌شود تا از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از مدال‌ها در بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا توسط بانوان به دست آمد و این نشان داد که بانوان می‌توانند با کمی توجه به موفقیت‌های زیادی دست یابند که این توجه باید در همه بخش‌های جامعه تسری یابد.