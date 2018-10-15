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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۵۰

لیبرمن:

نمی‌توان به آتش‌بس در غزه رسید/ امکان انتقال سلاح توسط ایرانی‌ها!

نمی‌توان به آتش‌بس در غزه رسید/ امکان انتقال سلاح توسط ایرانی‌ها!

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اعلام اینکه موافق آتش بس در غزه نیست، گفت: آتش‌بس غزه به معنی مرزهای زمینی و دریایی است که از طریق آن ایرانی ها برای این منطقه سلاح می‌فرستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس امروز با شرکت در نشستی به تکرار مواضع خصمانه این رژیم علیه ایران پرداخت.

وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس در این خصوص ادعا کرد: آتش بس در غزه تنها زمانی به دست می آید که نظامیان ما ضربه محکمی به حماس وارد کنند!

وی ادامه مدعی شد: من بر خلاف برخی افراد معتقدم که نمی توان به توافقی با حماس دست یافت و فرصتی در این راه وجود ندارد. ما نمی توانیم با شرایط حماس برای آتش بس موافقت کنیم؛ زیرا شروط حماس دربرگیرنده برداشتن تمامی محدودیت های اسرائیل در مرز با غزه است. انجام این کار به معنی مرزهای زمینی و دریائی نامشخصی است که از طریق آن ایرانی ها به همراه انواع تسلیحات می توانند به غزه وارد شوند.

کد مطلب 4431309

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