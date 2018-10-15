به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس امروز با شرکت در نشستی به تکرار مواضع خصمانه این رژیم علیه ایران پرداخت.

وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس در این خصوص ادعا کرد: آتش بس در غزه تنها زمانی به دست می آید که نظامیان ما ضربه محکمی به حماس وارد کنند!

وی ادامه مدعی شد: من بر خلاف برخی افراد معتقدم که نمی توان به توافقی با حماس دست یافت و فرصتی در این راه وجود ندارد. ما نمی توانیم با شرایط حماس برای آتش بس موافقت کنیم؛ زیرا شروط حماس دربرگیرنده برداشتن تمامی محدودیت های اسرائیل در مرز با غزه است. انجام این کار به معنی مرزهای زمینی و دریائی نامشخصی است که از طریق آن ایرانی ها به همراه انواع تسلیحات می توانند به غزه وارد شوند.