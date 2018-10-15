ثبات قیمت۱۶قلم کالای مورد نیاز مردم طی یک ماه گذشته درخراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: توزیع گوشت گرم و سرد به منظور تامین بازار در خراسان رضوی انجام می شود و حمایت لازم از دامداران با تامبن نهاده ها نیز به انجام می رسد.

وی افزود: طی ۳ ماه گذشته در قالب طرح تنظیم بازار ۶۳۰ تن گوشت قرمز منجمد و گرم در این استان توزیع شده که ۳۸۰ تن از این میزان از طریق فروشگاههای زنجیره ای و کارمندی در اختیار مردم قرار گرفته است.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین به مناسبت ایام محرم و صفر تاکنون ۶۰ تن گوشت قرمز وارداتی فدر اختیار هیات های مذهبی قرار گرفته است. همچنین ۱۲۰ تن گوشت منجمد آماده توزیع برای ایام پایانی ماه صفر است.

رسولیان گفت: در راستای مدیریت بازار و کمک به دامداران، حجم قابل توجهی از نهاده های دامی از جمله ذرت ،کنجاله سویا و جو از طریق ریلی وارد استان شده است وطرح تامین نهاده ها و مبادله سبوس با گوشت طی ماههای گذشته در استان اجرایی شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در بازه زمانی ۲۱ شهریور تا ۲۱ مهرماه قیمت ۱۶ قلم کالا در استان ثابت ، ۴ قلم کاهش و بخشی هم افزایش داشته است که مدیریت این شرایط در دست انجام است.هم اکنون ۶۶ هزار و ۷۰۰ تن شکر ، ۴ هزار تن برنج در انبارهای دولتی ذخیره و در اختیار استان قرار دارد.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در بخش حمل و نقل نیز توزیع ۸ هزار حلقه لاستیک ویژه ناوگان باری انجام و روند توزیع این لاستیک ها ادامه دارد.