آغاز محاسبه بلیت پروازهای خارجی با ارز ۸هزار تومان/بازنشسته نیستم

علی عابدزاده در حاشیه مراسم بهره برداری از ۱۰ پروژه عمرانی در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص تخصیص ارز نیمایی به شرکت های هواپیمایی گفت: این ارز به شرکت ها تعلق می گیرد و می توانند از طریق بانک های عامل آن را دریافت کنند ولی اجرای این فرایند بسیار کند است.

وی ادامه داد: طی جلساتی که با حضور شرکت های هواپیمایی و مدیران بانک مرکزی برگزار شد، تصمیماتی اتخاذ و قرار شد این روند تسهیل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بخش اعظمی از هزینه شرکت های هواپیمایی معادل بیش از ۵۵ درصد آن به صورت ارزی است که برای تامین این ۵۵ درصد نیاز به ارز دارند و در صورت عدم تامین آن در آمادگی ناوگان اثرگذار خواهد بود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشور افزود: چند روزی است که قیمت بلیت پروازهای خارجی بر اساس ارز نیمایی محاسبه می شود. شرکت های هواپیمایی نیز قیمت های بلیت خود را بر اساس سامانه نیما در بازار عرضه کرده اند که تا چند روز آینده نرخ آن از ۹۷۰۰ هم کمتر شده و به بیش از ۸ هزار تومان خواهد رسید.

عابدزاده در خصوص مشکلات ایرلاین ها در زمینه تعمیر قطعات هواپیماها گفت: شرکت های هواپیمایی راهکارهایی برای تعمیر و ارسال قطعات هواپیماهای خود به خارج از کشور پیدا کرده اند و راساً این اقدامات را انجام خواهند داد.

وی درباره بدهی شرکت های هواپیمایی به فرودگاه نجف خاطرنشان کرد: هماهنگی های لازم برای پرداخت این مبلغ از بانک مرکزی به فرودگاه نجف انجام شده و به زودی انجام خواهد شد.

عابدزاده در پاسخ به پرسشی در خصوص مشمول قانون بازنشستگی شدن خود گفت: من تا توان دارم در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستم و هنوز هم بازنشسته نشده ام.