اردوغان: امیدوارم درباره سرنوشت «خاشقجی» زودتر به نتیجه برسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز سه شنبه و در جریان یک سخنرانی در نشست هفتگی اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس این کشور اعلام کرد: امیدوارم هرچه زودتر در مورد سرنوشت «جمال خاشقجی» به نتیجه برسیم.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه گفت: صدای تغییرات منطقه ای و بین المللی آن اندازه بلند شده که دیگر گوش‌ های ناشنوا و وجدان های خفته نیز نمی‌ توانند خود را به بی‌ توجهی بزنند.

به گزارش مهر؛ جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد محمد بن سلمان و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست آمریکا چندی پیش (دوم اکتبر سال جاری میلادی) به همراه نامزد ترکیه ‌ای خود «خدیجه چنگیز» برای انجام کارهای ازدواج خود به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و پس از آن ناپدید شد.