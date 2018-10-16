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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۰۴

سخنگوی اورژانس کشور:

۲۲نفر آمار نهایی مصدومان حادثه آتش‌سوزی گرمسار/ عملیات پایان یافت

۲۲نفر آمار نهایی مصدومان حادثه آتش‌سوزی گرمسار/ عملیات پایان یافت

گرمسار - سخنگوی اورژانس کشور گفت: حادثه آتش‌سوزی در کارخانه صبا باتری گرمسار به مجروح شدن ۲۲ نفر انجامید که حال برخی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر مصدومیت ۲۲ نفر در حادثه آتش سوزی گرمسار، تاکید کرد: آتش سوزی عصر سه شنبه در کارخانه صبا باتری متاسفانه منجر به زخمی شدن تعدادی کارگر شد که حال تعدادی از آن‌ها وخیم گزارش می‌شود.

وی افزود: یک فروند بالگرد به محل این حادثه اعزام شد که توانست دو مصدوم را به بیمارستان کوثر سمنان انتقال دهد.

سخنگوی اورژانس کشور گفت: عملیات امداد و نجات همزمان با ساعت ۲۰:۳۰ سه شنبه به اتمام رسید و تمام مجروحان به بیمارستان منتقل و یا سرپایی مداوا شدند.

خالدی گفت: ۱۰ دستگاه آمبولانس و ۱۰ دستگاه خودروی آتش نشانی به محل اعزام شده بودند.

رضا جوادی‌نیا، سیف الله فیض، عبدالله بابره لو، غلامرضا عابدینی، محمد دلیر، علی جمال پور، حمید رمضانی، محمد فاطمی، یوسف معرفت، مهدی مراد خانی، رضا شاه حسینی‌، محمد کیهانی فر، علی اصغر میرزایی، علی شکری‌، محمد سعادتی، اکبر تاجیک، محمد قلی زاده، علی سلیمانی، میلاد امینی، یحیی صادقی، رضا بینا و سعید سوادی از مصدومان این حادثه بودند.

کد مطلب 4432443

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