به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اهرابی اظهار کرد: در این مدت مردم خراسان شمالی ۳۴ میلیارد و ۳۵۱ میلیون تومان به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد کمک کردند .
اهرابی افزود: رشد کمکهای مردمی به نیازمندان نشانه اعتماد مردم به کمیته امداد خراسان شمالی است که این نهاد با شفافسازی عملکرد و اعلام گزارش درزمینهٔ نحوه هزینه کرد به مردم اعتماد عمومی را افزایش داده است.
وی ادامه داد: میزان رشد کمکهای مردمی در طرح اکرام ایتام و محسنین ۵۴ درصد، زکات ۲۹ درصد و صدقات ۱۱ درصد در ۶ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی تقویت و گسترش مشارکتهای مردمی و بهرهگیری از ظرفیتهای خیران و سایر سازمانها برای رفع مشکلات نیازمندان و ایجاد بسترهای توانمندسازی آنان را امری ضروری دانست و افزود: تعامل این نهاد با سایر دستگاههای اجرایی برای حل مشکلات نیازمندان سرعت بیشتر در خدمترسانی به نیازمندان را به همراه خواهد داشت.
اهرابی در ادامه بابیان اینکه به دنبال ایجاد جمعآوری صدقات بهصورت نوین و الکترونیک هستیم، عنوان کرد: درآمد حاصل از صندوقهای صدقات در سال جاری دو میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان بود درحالیکه این رقم در سال گذشته یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان بود .
وی از اولویتهای مهم این نهاد را توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت و همچنین توسعه فرهنگ انفاق در جامعه برشمرد و افزود: ما این نهاد با ارتقای شاخص اعتماد عمومی به دنبال گسترش این برنامههای محوری هستیم.
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