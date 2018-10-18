به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با تیم فوتبال نساجی مازندران اظهار داشت: فردا کار سختی مقابل تیم نساجی‌خواهیم داشت و شاهد ۲ گونه بازی خواهیم بود. نساجی تدافعی و سپاهان هجومی بازی خواهد کرد. خوشبختانه در دیدار قبل ما تا دقیقه ۶۰ سپاهان‌گونه بازی کردیم اما متاسفانه توپ‌هایمان به گل تبدیل نشد و علاوه بر آن یک پنالتی نیز برای ما گرفته نشد اما از آنجا که حساسیت بازی‌های لیگ برتر از بازی‌های جام حذفی کمتر است، شاید بازیکنانم با آرامش بیشتری در زمین ظاهر شوند.

وی در توضیح شرایط تیمش گفت: خوشبختانه تیم ما در حال حاضر شرایط خوبی دارد و ما نیز تلاش کردیم با استفاده از تعطیلی لیگ برتر تیم خود برای مسابقات آماده کنیم. احتمالاً در بازی فردا مدافع راست خود را در اختیار نداشته باشیم که محسن جعفری را جایگزین خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان به شرایط چمن ورزشگاه نقش جهان اشاره کرد و افزود: کیفیت زمین ورزشگاه نقش جهان همین الان از خیلی از ورزشگاه های دیگر بهتر است اما مشکل آن زیرساختی است و کیفیت چمن به شرایط آب و هوایی بستگی دارد من امیدوارم با مساعد شدن هوا شرایط و کیفیت چمن بهتر شود و این موضوع باعث شود تا بازیکنان، دیگر لیز نخورند.

وی ضعف های ایجاد شده بین مسابقات را منفی توصیف کرد و گفت: وقتی این وقفه ها به خاطر بازی های ملی باشد کاری از دست ما بر نمی آید اما به هر حال هر وقفه ای روی تیم‌های باشگاهی اثر منفی دارد. در اروپا با برگزاری لیگ ملت های اروپا به دنبال درآمدزایی هستند اما در آسیا شرایط فرق می کند و بعد مسافت مشکل بزرگی برای تیم هاست. بازی های دوستانه تیم ملی معروف سرمربی آن است اما در هر صورت وقفه‌های طولانی مدت به زیان باشگاه‌ها خواهد بود.

قلعه‌نویی به تعطیلات آذرماه اشاره کرد و ادامه داد: من یکی از پرسابقه ترین مربیان لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر هستم و ۴۰ سال است در فوتبال حضور دارم اما هیچگاه چنین برنامه ریزی‌ای ندیدم، امیدوارم کسی پیدا شود که تجربیات خود را در اختیار ما قرار دهد تا در تعطیلات ۵۲ روزه برنامه ریزی مدرن لیگ برتر لطمه نبینیم. از مجید جلالی به خاطر پذیرفتن دعوت ما برای برگزاری بازی دوستانه تشکر می کنم و امیدوارم در تعطیلات پیش رو نیز بتوانیم به تهران برویم و با برگزاری مسابقات دوستانه در شرایط مسابقه باقی بمانیم.

وی تعطیلات آذرماه را برای باشگاه‌ها دارای زیان عنوان و تصریح کرد: در دنیا همواره تیم های ملی موفقیت خود را مدیون و مرهون تیم‌های باشگاهی بودند اما در ایران این طور نیست و هیچ نگاه ملی به باشگاه‌ها وجود ندارد و تیم ها برای دل خودشان بازی می کنند.

سرمربی سپاهان در واکنش به سوالی پیرامون برگزاری بازی های دوستانه تیم ملی در شهرستان ها بیان کرد: اینکه بعضی از بازی های تیم ملی در شهرستان‌ها برگزار شود پیشنهاد خیلی خوبی است اما در چند سال اخیر چه چیز تیم ملی درست بوده که این مورد درست باشد. طی این سال ها، تیم ها، مدیران و مربیان ایرانی چیزی به جز توهین شاهد نبودند به عنوان مثال در ازبکستان مدیر تیم ملی از اردو اخراج شد؛ آیا توهینی بالاتر از این وجود دارد؟ به شخصیت افراد زیادی توهین شد اما برخی برای ماندن دست به خیلی کارها زدند.

وی با اشاره به انتقادات خود در این مدت ادامه داد: در این هفت سال تلاش کردم یک تنه در مقابل این آقایان بایستم اما هیچ کس و هیج رسانه‌ای از من حمایت نکرد و در جایی که چنین رفتارهایی وجود داشته باشد باید هم چنین توهین‌هایی را دید و تحمل کرد و هیچ چیز نگفت.

قلعه‌نویی از علی پروین ابراز گله‌مندی کرد و افزود: چرا علی پروین فقط در زمان توهین به استیلی ورود کرد و در تمام این مدت و در قبال همه این توهین ها سکوت می‌کرد؟ من هفت سال است که دارم با این آقایان مبارزه می کنم و هزینه‌های زیادی را از این بابت متحمل شده‌ام. هر بلایی که سر ما بیاید حق ما و به خاطر کم کاری‌های ما است.

وی از ایجاد مشکل برای انتقادکننده‌ها گفت و تصریح کرد: زمانی هم که درباره این مسائل صحبت می‌کنیم برای ما ایجاد مشکل و دردسر ایجاد می‌کنند. مثلاً زمانی که من در استقلال بودم، ما از رقبای خود ۱۳ بازی پیش بودیم اما در ادامه، بازی های بعد را یا واگذار کردیم و یا به تساوی دست پیدا کردیم و با بررسی های انجام شده مشخص شد دو بازیکن در این مسائل نقش داشته اند اما نه کمیته اخلاق و نه کمیته انضباطی و هیچ کسی توجه نکرد و بعدها این موضوع را بست.

سرمربی سپاهان ادامه داد: باید منتظر این باشیم که آقایان بعد از استیلی به افراد دیگری نیز توهین کنند. وقتی در مقابل این شرایط سکوت کردیم و زمانی که برخی از افرادی که از تیم ملی کنار گذاشته شده بودند التماس کردند، نتیجه این می‌شود که مدیر رسانه‌ای و مدیر اجرائی تیم ملی خارجی باشند. به جز کی‌روش مربیان خارجی دیگری مانند کرانچار و ولاسکو نیز در ایران فعالیت می‌کنند اما هیچ یک نظیر کیروش عمل نمی‌کند.

وی افزود: آقایان در این مدت ۲۰۰ میلیارد پول جابجا کردم و اکنون ادعا می کنند که تیم ملی از آن آنها است، اگر اینطور باشد استادیوم آزادی را نیز فرد دیگری سال ۵۰ ساخت آیا الان باید بیاید و ادعا کند که استادیوم آزادی از آن اوست؟ در واقع این استادیوم و این تیم ملی با پول مردم ایران ساخته شده است.

سرمربی سپاهان خواستار علنی شدن قرارداد کیروش شد و بیان کرد: من از مسئولان فدراسیون فوتبال می‌خواهم تا قرارداد این آقا را علنی کند تا ما متوجه بشویم که آیا توهین، جابجایی و انتخاب مدیر رسانه‌ای بر عهده ایشان است یا خیر؟ چرا کمیسیون اصل ۹۰ همانند قراردادهای ما به شماره قرارداد کیروش ورود نمی‌کند. در حال حاضر کار نه دست وزیر است و نه دست رئیس فدراسیون و در واقع همه کاره کیروش است. مجید صالح و علی کریمی را از لیست تیم ملی خط زد و هیچ کسی نیز حمایت نکرد.

وی در ادامه به مسئولان فدراسیون تاخت و گفت: آقایان با سکوت و کوتاهی در مقابل رفتارهای کی روش اجازه دادند که شأن و منزلت شخصیت ایرانی تا جای ممکن پایین بیاید. کیروش از شرایط ایران ابراز گلایه کرده است اما همچنان تمایل دارد چهار سال، چهار سال قرارداد ببندند. طی این ۸ سال نزدیک به ۲۰۰ میلیارد پول برای تیم ملی هزینه کرده اما همچنان طلبکار است.

قلعه‌نویی برای مناظره با کی‌روش اعلام آمادگی کرد و افزود: اگر علی پروین مانند الان در این چند سال به صحبت های کیروش واکنش نشان داده بود این بلاها سر ما نمی آمد. اگر واقعا احساس می‌کنند این صحبت‌های من اشتباه است من حاضرم با او مناظره کنم.

وی درباره حمید استیلی بیان کرد: استیل یکی از مربیان اخلاق‌مدار کشور ما است و در تیم امید هم پولی دریافت نمی‌کند و تنها برای خدمت، به تیم ملی آمده است؛ کرانچار را هم همه می‌شناسند اما توهین های کی‌روش به این افراد پایان ندارد.

سرمربی سپاهان پیرامون ورود بانوان به ورزشگاه آزادی توضیح داد: خوشبختانه در بازی با بولیوی اولین گام ورود زنان به ورزشگاه ها برداشته شده و این اتفاق خوبی است اما من فکر می کنم به احترام بانوان واجب است و باید شأن آنها حفظ شود؛ متاسفانه امکانات ورود بانوان به ورزشگاه‌ها مانند سرویس های بهداشتی بوفه و مسیر رفت‌وآمد همچنان دچار مشکل است و وظیفه ما این است که بستر ورود بانوان به ورزشگاه‌ها را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه شاید در راه ورود بانوان به ورزشگاه‌ها مقاومت های انجام بگیرد، افزود: باید احترام بانوان حفظ شود اگر قرار است آنها نیز طبق مقررات به ورزشگاه ها بیایند باید زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم شود و در بهترین شرایط این کار انجام شود.