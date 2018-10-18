وضعیت میراث فرهنگی و گردشگری در هرمزگان راضی کننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نعیم آبادی عصر پنجشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان بیان داشت: هیچ کار مثبتی در حوزه گردشگری در هرمزگان رخ نداده است و عملکرد مدیران پیش از این در میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان قابل قبول نیست.
آیتالله نعیمآبادی عنوان کرد: دولت موظف است در حوزه حفاظت، حراست و مرمت آثار تاریخی ورود کند، بارها اعلام کرده ام یک امامزاده با قدمت 700 ساله در مسیر بستک در حال ویران شدن است ولی هیچ کس برای مرمت آن اقدام نکرد.
وی خاطرنشان کرد: آثار دیگری همچون قلعه پرتغالی ها هم به دلیل بی توجهی مدیران گذشته در حال تخریب است. مانند پرتقال در حال خوردن این قلعه هستند.
آیت الله نعیم آبادی تصریح کرد: با حرف زدن هیچ اتفاقی نمیافتد بلکه باید عمل کرد، ۱۲۰ نیروی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری هرمزگان هیچ عملکرد مثبتی ندارند و باید دید بر چه مبنای حقوق و دستمزد می گیرند.
آیتالله نعیمآبادی با بیان اینکه اگر صنایعدستی چین در جزیره قشم وجود دارد بهطور حتم از زیر نظر دولت عبور کرده است، اضافه کرد: صنعتگران هرچقدر مردم صنایعدستی بسازند روی دستشان میماند و دلسرد میشوند و دیگر انگیزهای نمیماند چون دولت شرایط صادرات و ارائه را فراهم نکرده است.
وی اضافه کرد: اگر صنایعدستی از ناحیه دولت حل شود، مشکلات به حداقل میرسد و باید زمینه فروش آن در داخل و خارج فراهم شود.
به گفته وی، باید عملکرد علی اصغر مونسان در دوران مدیریت منطقه آزاد کیش هم مورد بررسی قرار داد نمی دانیم آیا در اداره آن منطقه موفق بوده است یا نه، امیدواریم که موفق بوده باشد !
امامجمعه بندرعباس با بیان اینکه هنر نزد ایرانیان است و بس اما زمانی که ارائه نشود نمیتوان به این مسیر خوشبین بود، عنوان کرد: امیدوارم رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با حوزه کاریاش انس بیشتری داشته باشد و با برنامهریزی مناسبتر شاهد تحول در این بخش باشیم.
وی در پایان انتخاب برومند را انتخابی صحیح دانست و خواستار حمایت در حوزه صنایعدستی و احیای میراث فرهنگی هرمزگان شد.
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