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۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۳

سرمربی ذوب آهن :

عملکرد بازیکنانم رضایت بخش بود

عملکرد بازیکنانم رضایت بخش بود

رشت- سرمربی ذوب آهن اصفهان به بازی خوب بازیکنان تیمش اشاره کرد و گفت: از عملکرد بازیکنانم راضی هستم.

به گزارش خبرنگار مهر، امید نمازی در کنفرانس خبری بعداز بازی برابر سپیدرود، اظهارکرد: تیم برتر میدان بودیم و برد حقمان بود.

نمازی با بیان اینکه مشکل تیمم نبود بازیکن تمام کننده است، تصریح کرد: هفتاد دقیقه با برنامه ریزی بازی کردیم اما مصدومیت نژادمهدی تمرکز تیم را به هم زد.

وی با اشاره به اینکه باید موقعیت ها را تبدیل به گل می کردیم، تاکید کرد: از عملکرد بازیکنانم راضی هستم.

سرمربی ذوب آهن اصفهان ضمن تمجید از هواداران پرشور سپیدرود، بیان کرد: این هواداران امتیاز مثبتی برای سپیدرود محسوب می شوند. 

کد مطلب 4434942

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