عملکرد بازیکنانم رضایت بخش بود

به گزارش خبرنگار مهر، امید نمازی در کنفرانس خبری بعداز بازی برابر سپیدرود، اظهارکرد: تیم برتر میدان بودیم و برد حقمان بود.

نمازی با بیان اینکه مشکل تیمم نبود بازیکن تمام کننده است، تصریح کرد: هفتاد دقیقه با برنامه ریزی بازی کردیم اما مصدومیت نژادمهدی تمرکز تیم را به هم زد.

وی با اشاره به اینکه باید موقعیت ها را تبدیل به گل می کردیم، تاکید کرد: از عملکرد بازیکنانم راضی هستم.

سرمربی ذوب آهن اصفهان ضمن تمجید از هواداران پرشور سپیدرود، بیان کرد: این هواداران امتیاز مثبتی برای سپیدرود محسوب می شوند.