اهل سنت گلستان برای اربعین راهی کربلا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ‌اصغر طهماسبی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: تا کنون ۴۰ نفر از برادران اهل سنت برای حضور در مراسم اربعین امسال ثبت نام و اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به اینکه برای اعزام زائرین گلستانی تا مرز مهران ۴۰۰ دستگاه اتوبوس در استان تدارک دیده شده است، افزود: تمامی اتوبوس های زائرین اربعین از شهرستان های گرگان و گنبد اعزام خواهند شد.

وی یادآور شد: تا کنون ۶۵ کامیون و تریلی اقلام موردنیاز موکب‌های گلستان را از طریق مرز مهران وارد خاک عراق کرده‌ اند.

طهماسبی اظهار کرد: طبق آمار اعلام شده ۵۷۰ ویزای رایگان برای موکب داران و تیم‌های خدماتی و پزشکی مستقر در موکب‌های گلستانی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مراسم اربعین امسال ۱۱ موکب از استان گلستان در عراق برپا خواهد شد که ۱۰ موکب در قالب خدمات پذیرایی و اقامتی فعالیت خواهند داشت.