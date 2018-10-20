وحدتی که گسستنی نیست/ دشمن تفرقه شیعه و سنی را باید در خواب ببیند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: شامگاه دوشنبه ۲۳ مهرماه تعدادی از بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی (میرجاوه) استقرار داشتند، با خیانت و تبانی عوامل نفوذی گروهک‌های ضدانقلاب ربوده شدند.

عوامل گروهک‌های تروریستی که از سوی سرویس‌های بیگانه هدایت و پشتیبانی می‌شوند، با فریب و تطمیع عوامل نفوذی، این حادثه را در نقطه صفر مرزی و رو به روی یکی از پاسگاه‌های مرزی کشور پاکستان صورت دادند.

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در بیانیه‌ای تأکید کرده است: عملیات تعقیب اشرار، تروریست‌ها و عوامل نفوذی دشمن و نیز اقدامات لازم برای آزادسازی ربوده‌شدگان با جدیت در دستور کار نیروهای دفاعی و امنیتی مستقر در مناطق مرزی قرارگرفته است و از دولت پاکستان نیز انتظار می‌رود با اشرار و تروریست‌هایی که در جوار مرزهای آنان لانه کرده و از سوی برخی کشورهای مرتجع شرور و تروریست پرور منطقه حمایت و به‌کارگیری می‌شوند، برخورد جدی داشته و به‌سرعت نسبت به آزادی و تحویل مرزبانان اقدام کند.

اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که پس از این حادثه عده ای از رسانه های بیگانه و عوامل معلوم الحال سعی کردند تا این موضوع را دستمایه ایجاد اختلاف شیعه و سنی در پایتخت وحدت جهان اسلام یعنی استان مرزی سیستان و بلوچستان قرار دهند اما خوشبختانه همچون همیشه تیرشان به سنگ خورد و پس از اینکه همه علمای شیعه و سنی استان و حتی علمای اهل تسنن دیگر مناطق کشور این حادثه تروریستی را محکوم کردند، طوایف بزرگ بلوچستان نیز با انتشار بیانیه هایی انزجار خود را از این عمل اعلام کردند.

تروریست ها در حادثه میرجاوه وحدت مردم را هدف قرار داده بودند

سردار محمد پاکپور در همین زمینه در دیدار صمیمی با سران طوایف و ریش سفیدان سیستان و بلوچستان گفت: حادثه ربودن مرزبانان در منطقه «لولکدان» میرجاوه مستقیما وحدت و اقتدار طوایف و مسئولیت پذیری آنان و جلوگیری از ناامنی در مرزها را نشانه گرفته است.

وی افزود: سپاه با همکاری شما سران طوایف بخش عمده ای از اقدامات خود را به محرومیت زدایی و مردم یاری معطوف کرده است و آنهایی که این اقدامات تروریستی را انجام می دهند عملا به دنبال جلوگیری از توسعه و پیشرفت استان و منطقه هستند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه تاکید کرد: دشمن هر تلاشی را انجام دهد نمی تواند اعتماد سپاه به طوایف و اعتماد طوایف به سپاه را خدشه دار کند زیرا در این راه شهدای زیادی از جمله سردار شوشتری را تقدیم کرده ایم که جان خود را فدای وحدت و همبستگی مردم سیستان و بلوچستان کرده اند.

وی با بیان اینکه حرکت غیر انسانی که تروریست ها با استفاده از عامل نفوذی در پایگاه میل ۱۰۳ انجام دادند انزجار مردم ایران و منطقه را در پی داشته است، افزود: افرادی که در پاسگاه ها و برجک های مرزی خدمت می کنند فقط برای دفاع از خاک کشور در مقابل بدخواهان این مرز و بوم است.

سردار پاکپور گفت: تا مدافعان وطن هستند هیچ کس نمی تواند هیچ ضربه ای به کشور وارد کند زیرا که ما از مرزها دفاع می کنیم تامردم شهرهایمان با آرامش زندگی کنند.

از همین رو در بیانیه هایی جداگانه طوایف شهنوازی، مرادزهی، ریگی، عزیزی، گمشادزهی، نوتی زهی، شاهوزهی و هاشمزهی ضمن محکوم کردن ربودن مرزبانان و پاسداران پاسگاه مرزی «میرجاوه» خواستار پیگیری توسط مسئولین کشور ایران و پاکستان برای آزادی و بازگشت این افراد شدند.

طایفه شهنوازی: اقدام عوامل گروگانگیری حاصل حمایت سعودی ها و آمریکایی ها است

طایفه شهنوازی با صدور بیانیه ای گروگانگیری مرزبانان در مرز میرجاوه را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: حمله ناجوانمردانه گروهک تروریستی و معاند نظام و انقلاب و جیره خواران بیگانگان و استکبار جهانی به پاسگاه مرزی در منطقه میرجاوه و ربودن مرزبانان جان برکف کشورمان را به شدت محکوم می کنیم.

این بیانیه می افزاید: این اتفاق توسط عوامل نفوذی با نقشه قبلی صورت گرفته است و در این حادثه دلخراش تعدادی از جوانان بسیجی انقلابی که حافظان و مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه بودند به گروگان برده شده و به خاک پاکستان منتقل شدند که این حرکت مذبوحانه و بزدلانه گروهک تروریستی قطعا توسط حکام سعودی و آمریکایی حمایت وتغذیه می شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: دشمنان که با حرکات غیر انسانی مرزهای مقدس کشور عزیزمان را مورد تجاوز قرار می دهند باید بدانند که فرزندان شجاع و دلیر بلوچ منطقه اعم از تمامی اقوام و طوایف استان از زابل تا چابهار عاشقانه و مخلصانه پا به عرصه دفاع از کیان و خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران گذاشته اند و از اینگونه حرکات مذبوحانه گروهک های تروریستی ترس و واهمه ای ندارند و آماده اند تا درس عبرت آمیزی را به آنها بدهند و ما طایفه بزرگ شهنوازی نیز ضمن محکوم کردن این حرکت تروریستی اعلام می نماییم که پاسداران و حافظان مرزهای مقدس کشورمان هستیم و دست هر متجاوز و یاوه گو را که خیال تعرض به مرزهای مقدس کشورمان را داشته باشد قطع خواهیم نمود و به عنوان سربازان ولایت و نظام آماده خدمت و اجرای دستورات مقام عظمای ولایت هستیم.



سردار خوبیار شهنوازی سر طایفه شهنوازی

طایفه مرادزهی: خون شیعه و سنی حافظ نظام مقدس جمهوری اسلامی است

سر طایفه مرادزهی نیز به نمایندگی از این طایفه در واکنش به ربوده شدن تعدادی از بسیجیان بومی و مرزبانان در نقطه صفر مرزی میرجاوه در بیانیه ای اظهار داشت: این اقدامات کاری ناشایست، اقدامی ناپسند و محکوم است.

این بیانیه می افزاید: ربودن بسیجیان بومی و مرزبانان در نقطه صفر مرزی اقدامی نادرست و خلاف انسانیت، بشریت، عزت و کرامت بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: برای ایجاد آرامش و امنیت کنونی خون های بسیاری بر زمین ریخته شده و این آرامش آسان به دست نیامده است و به راحتی هم نخواهیم گذاشت عده ای خودفروخته و نوکر استکبار به آن خدشه ای وارد کنند.

این بیانیه می افزاید: همه اقوام و افراد باید پا به میدان بگذارند و برای تامین امنیت تلاش کنند و نگذارند عده ای خودفروخته استکبار به کشورمان آسیبی وارد کنند از همین رو ضرورت دارد مردم هر گونه اطلاعی از ارتباطات و محل تردد و اختفای اشرار و معاندین دارند با نیروهای امنیتی در میان بگذارند.

در این بیانیه آمده است: خون شیعه و سنی حافظ نظام مقدس جمهوری اسلامی است و جوانان شیعه و اهل سنت در لباس بسیج، سپاه، مرزبانی و نیروی انتظامی برای امنیت و آرامش ما خونشان را نثار می کنند و ما نیز برای پاسداشت این گذشت آنان، پیروی راهشان خواهیم بود.

طایفه مرادزهی ضمن بیعت مجدد با آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، آماده هر گونه جانفشانی برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی و استقلال ایران عزیز اسلامی بوده و شیعه و سنی همچون گذشته با یکپارچگی دوشادوش یکدیگر خواهیم بود.

عبدالعزیز مرادزهی سرطایفه مرادزهی

طایفه ریگی: وحدت عامل اقتدار ایران اسلامی است

طایفه ریگی نیز در خصوص محکومیت گروگان گیری مرزبانان پاسگاه مرزی میرجاوه بیانیه ای صادر کرد که متن بیانیه به شرح ذیل است: ضمن ابراز انزجار و محکوم نمودن این عمل، امیدوارم نیروهای ربوده شده هرچه زودتر در سلامتی کامل آزاد گردند.

نااهلان و کج اندیشانی که ربایش، گروگان‌گیری و کشتار را پیشه خود ساختند بدانند که وحدت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاکم است و ملت سرافراز ایران اسلامی با این اقدامات وحشیگرانه تروریست‌ها هرگز سست و متزلزل نخواهند شد.

از دولت پاکستان نیز انتظار می‌ رود با اشرار و تروریست هایی که در جوار مرزهای آنها لانه کرده و از سوی برخی کشورهای مرتجع شرور و تروریست پرور منطقه حمایت و به کارگیری می شوند، برخورد جدی داشته و به سرعت نسبت به آزادی و تحویل مرزبانان اقدام کند.

بشیر احمد ریگی سر طایفه ریگی

طایفه عزیزی: دشمن در پی ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است

محمدکریم عزیزی طی بیانیه ای به نمایندگی از طایفه عزیزی حمله مذبوحانه گروهک تروریستی در منطقه مرزی میرجاوه و ربودن تعدادی از بسیجیان طرح امنیت و مرزبانان را به شدت محکوم کرد.



در این بیانیه آمده است: بامداد سه شنبه تروریست های مزدور با حمله به پاسگاه مرزی میرجاوه تعدادی از عزیزان بسیجی و مرزبانی را طی یک حمله غافلگیرانه و ناجوانمردانه ربوده و به آن سوی مرز انتقال دادند.

طایفه عزیزی انزجار و نفرت خود را از این حمله اعلام نموده و این حمله ناجوانمردانه که موجب ربودن پاسدارن و محافظان وطن شده را به شدت محکوم می کند.

لازم است که تمام سران طوایف در هر منطقه ای عزم خود را جزم کرده و با اشراف اطلاعاتی از چنین رخدادهایی پیشگیری کنند و هر گونه تحرکات گروهک رو از قبل شناسایی و در نطفه خفه کنند.

طوایف بلوچ سالیان دور مرزدار ایران عزیزمان بوده اند و از این مملکت دفاع و پاسبانی نموده اند. ولی در حال حاضر دشمن ایران عزیزمان یعنی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی با توجه به سیلی هایی که از ما خورده در پی ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی است و با مسلح کردن و واگذاری تجهیزات به گروهک ها و تامین مالی آنها سعی در ضربه زدن به ماست. اما ما با رهبری مقام معظم رهبری، امام خامنه ای در مقابل آنها ایستاده و سیلی های دیگری نثارشان می کنیم.

طایفه عزیزی بار دیگر از تمام طوایف بلوچ و سران طوایف درخواست میکند که با دست در دست هم دادن و یاری یکدیگر و با اشراف اطلاعاتی از چنین حوادثی جلوگیری کنیم و کوچکترین تحرک گروهک های معاند را شناسایی و در نطفه خفه کنیم تا دیگر شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

طایفه مرزدار گمشادزهی آماده باز پس گرفتن فرزندان ایران از تروریست ها است

کریم بخش گمشادزهی نیز از طرف طایفه گمشادزهی درخصوص حمله ناجوانمردانه تروریست ها در منطقه میرجاوه با صدور بیانیه ای این حادثه تروریستی رامحکوم کرد.

متن بیانیه بشرح ذیل است: بامداد روز سه شنبه ۲۴ مهر ماه تعدادی از تروریست های مزدور و خودفروخته و عوامل نفوذی وطن فروش با حمله به یک پاسگاه مرزی در منطقه «لولکدان» تعدادی از فرزندان غیور مرزبانی و نیروهای بسیج طرح امنیت سپاه پاسداران در یک حمله غافلگیرانه به اسارت خود در آوردند و به خاک همجوار انتقال دادند.

طایفه گمشادزهی ضمن محکوم کردن این عمل بزدلانه که توسط عوامل نفوذی و وطن فروش صورت گرفته انزجار خود را از این عمل اعلام می دارد و خطاب به تروریست ها می گوید که این عمل ننگین شما بی پاسخ نخواهد ماند و ما مرزداران آمادگی خویش را برای باز پس گرفتن فرزندان عزیز میهن مان اعلام می کنیم و تا پای جان از مرزهای کشورمان دفاع خواهیم کرد و مقابل هرگونه توطئه و جنایتی علیه جمهوری اسلامی ایران ایستاده ایم.

همچنین از مقامات وزارت خارجه کشورمان می خواهیم تا در این خصوص با مقامات کشور پاکستان که جولانگاه اصلی تروریست ها در آن کشور است رایزنی هایی لازم را انجام دهند و دولت پاکستان نیز باید تضمین بدهد تا افراد ربوده شده به سلامت به آغوش گرم خانواده و ملت ایران اسلامی برگردند و با عاملین این جنایت برخورد جدی صورت گیرد.

طایفه نوتی زهی: گروگانگیری نشانه ضعف تروریست های ضد انقلاب است

سر طایفه نوتی زهی نیز طی بیانیه ای ربوده شدن مرزبانان توسط تروریست ها و اشرار در منطقه مرزی لولکدان را محکوم کرد که متن بیانیه بشرح ذیل است: ربوده شدن تعدادی از بسیجیان بومی و مرزبانان در منطقه مرزی لولکدان حرکتی ناجوانمردانه و مذبوحانه بود و ضعف و شکست دشمنان در جبهه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

دشمن از بدو پیروزی انقلاب اسلامی هزاران جنایت علیه کشور انجام داده همچنین این گروهک ها بارها تلاش کرده‌اند تا جلوی نظام بایستند اما همواره با هوشیاری مردم نقشه های آنها با شکست مواجه شده است.

انجام این اقدامات ضدانسانی از سوی تروریست‌ها نشان از ضعف آنان و اقتدار و عظمت ایران اسلامی دارد و مزدوران و حامیان استکبار جهانی باید بدانند که نظام جمهوری اسلامی آنقدر مقتدر است که با چنین جنایتی نمی‌توانند خدشه‌ای به کشور وارد کنند.

دشمن به دلیل این که کشور در آستانه برگزاری جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب است تمام تلاش خود را برای بر هم زدن این جشن به کار برده است اما باید بگوییم با هوشیاری ملت ایران دشمنان نظام و انقلاب مثل همیشه در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهند ماند.

به گفته مقام معظم رهبری دشمن دشمن است و هیچ وقت دوست نخواهد شد از این رو باید با جنایت‌های گروه‌های تکفیری در کشور برخورد جدی شود.

اینجانب به نوبه خود ربوده شدن مرزبانان کشورمان را توسط گروهک های تروریستی تکفیری و اشرار به شدت محکوم می نمایم و آمادگی خویش را برای بازپس گرفتن فرزندان شریف میهنمان اعلام می دارم. ما هرگز کنارنخواهیم کشید و تا پای جان از مرزهای کشورمان و حفظ امنیت ایران اسلامی دفاع خواهیم کرد و مقابل دشمنان خارجی و استکبارجهانی تاپای جان ایستاده ایم.



مجید نوتی زهی سر طایفه نوتی زهی

طایفه شاهوزهی: دولت پاکستان تضمین سلامت و بازگردانی گروگان ها را برعهده گیرد

سرطایفه شاهوزهی در بیانیه ای ربوده شدن بسیجیان و مرزبانان منطقه مرزی لولکدان میرجاوه را محکوم کرد. متن بیانیه بشرح ذیل است: خبرربوده شدن مرزبانان نظامی و بسیجی و پاسدار در منطقه مرزی «لولکدان» بخش «ریگ ملک» شهرستان «میرجاوه» توسط تروریست ها واشرار بسیار ناراحت کننده بود.

متاسفانه پاکستان مامن تروریست ها و اشرار شده و دولتش باید پاسخگوی این چنین حوادثی باشد و به تروریست ها اجازه ندهد از خاک کشورش برای حرکات تروریستی استفاده کنند.

این گروهک های تروریستی وتکفیری که در واقع مزدوران امریکا واسرائیل اند، از هرگونه خصایص انسانی بدورند و خوی وحشی گری و اغوای شیطان بزرگ آمریکا آنها را به این سمت از دنائت و پستی کشانده است.

مرزبانی یکی از بزرگترین عبادات است که در آیات و روایات از اهمیت ویژه ای برخورداراست. اشخاصی که خالصانه به حفظ ثغور مرزهای کشور اسلامی می پردازند و برای حفظ امنیت که زیر بنای اصلی یک مملکت است، تلاش می کنند و حافظان خاک و ناموس و امنیت اند، ان شاء الله ثواب بزرگی می برند و کسانی که مرزبانان را به شهادت می رسانند یا اینگونه ناجوانمردانه می ربایند و به گروگان می برند، بویی از انسانیت نبرده اند و مزدوری اربابان کافر خویش را انجام می دهند.

اربابانشان همانهایی هستند که هزاران مسلمان بیگناه را در عراق و سوریه و یمن و افغانستان و چچن و بوسنی و فلسطین به خاک و خون کشیدند. تروریست ها باید بدانند کسانی که با آمریکا واسرائیل همدستند به اسلام و مسلمین خائن اند و اگر توبه نکنند و بازنگردند بدانند که آتش جهنم منتظرشان است.

دولت پاکستان باید تضمین بدهد تا افراد ربوده شده به سلامت به میهنمان بازگردند.ان شاء الله سربازان گمنام اسلام ، مرزبانان را ازچنگال مزدوران صهیونیسم و استکبارجهانی نجات خواهند داد و جواب دندانشکنی به تروریست های تکفیری وحامیانشان درمنطقه می دهند.

اینجانب به نوبه خود ربوده شدن مرزبانان کشورمان راتوسط گروهک های تروریستی تکفیری و اشرار به شدت محکوم می نمایم و آمادگی خویش رابرای بازپس گرفتن فرزندان شریف میهنمان اعلام می دارم. ما هرگز کنار نخواهیم کشید وتا پای جان از مرزهای کشورمان و حفظ امنیت ایران اسلامی دفاع خواهیم کرد و مقابل دشمنان خارجی و استکبارجهانی تاپای جان ایستاده ایم.

محمد رضا شاهوزهی سرطایفه شاهوزهی

طایفه هاشمزهی: آرامش کنونی کشور مرهون ایثارگری های مرزبانان است

سرطایفه هاشمزهی نیز در پیامی ربوده شدن جمعی از مرزبانان را محکوم کرد که متن پیام بشرح ذیل است: یقیناً در هر کشوری بالاترین خدمت دولت، حفظ سکون و آرامش و ایجاد امنیت است که مرهون داشتن نیروهای است از جان گذشته.

طایفه هاشمزهی، همچون تمام مردم ایران، ربوده شدن، جمعی از مرزداران و پاسداران امنیت مرزی را توسط عوامل منحل امنیت و دشمنان نظام، محکوم کرده، سلامتی و بازگشت این عزیزان را به آغوش خانواده هایشان از درگاه ایزدی تمنا دارد.

احمد هاشمزهی سر طایفه هاشمزهی

البته از این دست بیانیه ها و اعلام نظرات بسیار در استان سیستان و بلوچستان و حتی کشور منتشر شد که در این مطلب تنها تعدادی از آن ها آورده شده بود اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که مردمان شیعه و سنی این خطه از کشور با وحدت و انسجام بیشتر اعلام کردند که همچون گذشته تا پای جان در راه پاسداری از این مرزو بوم آماده جان فشانی هستند.