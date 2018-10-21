حق انتفاع اماکن بلااستفاده دولتی روستاها به کتابخانه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود الماسی شامگاه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کامیاران که با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان و اعضای حقوقی و حقیقی انجمن برگزار شد، اظهارداشت: واگذاری حق انتفاع ساختمان های دولتی بلااستفاده در روستاها به کتابخانه های عمومی به منظور راه اندازی کتابخانه ضروری است.

فرماندار کامیاران افزود: حمایت مسئولان از راه اندازی کتابخانه در واقع کمک به ترویج و نهادینه کردن فرهنگ کتابخانه و در نهایت توسعه فرهنگی کشور است که می تواند به توسعه در سایر بخش ها منجر شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هفت هزار عضو فعال کتابخانه های عمومی در شهرستان کامیاران وجود دارد، ادامه داد: ارتقای شاخص دسترس عموم مردم به امکانات در تمامی زمینه ها به ویژه حوزه کتاب بسیار مهم است و این امر به توسعه متوازن منجر می شود.