حوادث رانندگی جان ۱۲۶ نفر را در خراسان جنوبی گرفت

مصطفی جعفر زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی و ذاتی پزشکی قانونی ارائه آمار در حوزه های خاص چون آمار رسمی متوفیان و مجروحان تصادفات جاده ای است که بر اساس مصوبات کمیسیون ایمنی راه ها باید از پزشکی قانونی اخذ شود.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی بیان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری متأسفانه در خراسان جنوبی ۱۲۶ نفر بر اثر تصادفات ترافیکی جان خود را از دست داده اند.

جعفرزاده با اشاره به اینکه از این تعداد ۲۱ نفر در تصادفات راه روستایی، ۸۷ نفر در برون شهری، و ۱۸ نفر نیز در تصادفات درون شهری جان خود را از دست داده اند، ادامه داد: براساس کمیسیون ایمنی راه ها در صورتی که فاصله تصادف تا فوت فرد کمتر از ۲۰ روز و تصادف در حریم راه یا جاده تصادف رخ دهد، وی جزء متوفیان تصادف محسوب می شود.

وی افزود: همچنین در نیمه نخست سال ۹۷ دو هزار و ۳۶۲ نفر بر اثر تصادفات در خراسان جنوبی مجروح شده اند.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: از وظایف و مسئولیت های پزشکی قانونی صدور مجوز سقط جنین درمانی است که در این راستا در شش ماهه نخست سال ۹۷ تعداد ۷۳ نفر از مادران باردار درخواست مجوز سقط جنین درمانی را از پزشکی قانونی داشته اند که این تعداد مورد بررسی قرار گرفته است.

جعفرزاده اظهار کرد: از این تعداد مراجعه برای ۴۸ نفر مجوز سقط جنین درمانی صادر و برای ۸ نفر نیز این مجوز صادر نشده است و ۱۴ نفر نیز تا ۱۹ هفتگی این موضوع را پیگیری نکرده اند.

وی در زمینه مسمومیت و فوت ناشی از گاز منو اکسید کربن بیان کرد: در سال گذشته ۱۲ نفر و در نیمه نخست سال ۹۷ تعداد ۶ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منو اکسید کربن در استان جان خود را از دست داده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی یادآور شد: یکی دیگر از مسئولیت های پزشکی قانونی بررسی قصورهای حوزه پزشکی است که در این راستا در شش ماهه نخست سال گذشته ۲۰ کمیسیون در خصوص قصور پزشکی در خراسان جنوبی تشکیل شده و مورد بررسی قرار گرفته است.