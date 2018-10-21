بندر خمیر ظرفیت مناسبی برای توسعه ورزش های آبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم خواستار صبح یکشنبه در ابتدای جلسه ضمن تبریک هفته تربیت بدنی؛ با بیان اینکه توسعه ورزش می تواند شور و نشاط اجتماعی را به جامعه تزریق کند،اظهار داشت: یکی از ارکان اصلی ایجاد نشاط اجتماعی را می توان در ورزش جستجو کرد که اداره ورزش و جوانان با برنامه ریزی و ایجاد شرایط لازم می تواند ورزش را در جامعه توسعه و همگانی کند.

وی گفت: بندرخمیر بدلیل شرایط جغرافیایی و همجواری با دریا ، شرایط مناسبی برای توسعه ورزش های آبی و ساحلی دارد که باید این موضوع مورد توجه مسئولان و متولیان بخش ورزش قرار بگیرد تا از ظرفیت های موجود بهره بیشتری ببریم.

فرماندارخمیر همچنین در بخشی از سخنان خود، به نبود فضای آموزشی مناسب در فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت:رسالت سازمان فنی و حرفه‌ای در شرایط کنونی مهم‌تر از دیگر زمان‌هاست، باید برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال،با ایجاد مکان آموزشی مناسب،زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی حرفه ای را فراهم سازد.

وی عنوان کرد: برخی از افراد به دلیل عدم‌مهارت شغلی لازم به مشاغل کاذب روی می آورند و این خود زمینه گرایش به ارتکاب جرم را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: پس از آموزش و مهارت های لازم به افراد،می توان با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی کم بهره زمینه اشتغال آنان را مهیا کرد.

این مقام همچنین در ادامه به تمرکززادیی امکانات در مرکز استان اشاره کرد و اظهار داشت: مسئولان و روسای ادارات لازم است با مدیران کل ادارات خود در تعامل باشند و نگذارند تمام امکانات در مرکز استان متمرکز شود.

وی افزود: تمرکز امکانات در مرکز استان موجب مهاجرت افراد شده و باعث تحمیل هزینه بر دولت خواهد شد.

مقام عالی دولت همچنین در گوشه ای از سخنان خود با تأکید بر ضرورت امر تبلیغ در جامعه آن هم در شرایط کنونی تصریح کرد : روشنگری و هدایت جامعه یکی از مهمترین رسالت های روحانیت بشمار می رود.

وی گفت: توجه به بعد اخلاقی بسیار مهم و حائز اهمیت است و معتقدم که اساس تبلیغ دین خدا باید به این سمت و سو به خوبی سوق داده شود.

خواستار ضمن تبریک به بیرانوند رئیس جدید اداره تبلیغات شهرستان خمیر، از زحمات صحرانشین رئیس سابق این اداره قدردانی کرد و افزود: بهر صورت هر آمدنی ، رفتنی دارد اما مهم این است که نام‌نیک ‌به یادگاربماند و اعمال خوبی‌ درکارنامه خود داشته باشیم.

فرماندار خمیر دراین نشست نیز از دستگاه های اجرائی مستقر در فرمانداری شهرستان خواست هرچه سریعتر مکانی مناسب جهت استقرار اداره خود در شهرستان آماده و مهیا نمایند.