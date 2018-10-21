وزیر پیشنهادی اقتصاد کیست؟/از وزارت بازرگانی تا سازمان برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، چهارم شهریور ماه سال جاری بود که مسعود کرباسیان پس از حدود یک سال تکیه زدن بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۱۳۷ رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استیضاح وی، این وزارتخانه را ترک کرد.

روحانی پنجم شهریور ماه رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب کرد. طبق قانون رئیس جمهور می تواند برای وزارت خانه های بی وزیر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند.

رئیس جمهور امروز پس از حدود ۵۰ روز که بازار گمانه زنی ها درباره گزینه احتمالی داغ بود و برخی تلاش داشتند با معرفی خود بعنوان گزینه احتمالی وزارت اقتصاد، از این نمد برای خود کلاهی بسازند، بالاخره رئیس جمهور فرهاد دژپسند را برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرد.

فرهاد دژپسند در سال ۱۳۴۱ در رستمکلای بهشهر متولد شد؛ وی دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی و استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران است. وی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد ایران و اقتصاد بخش عمومی تدریس می کند.

خلاصه ای از سوابق تحصیلی و شغلی وزیر پیشنهادی اقتصادی به شرح زیر است.

۱) دکتری اقتصاد گرایش اقتصاد بین‌الملل دوره عالی تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۸۱)

۲) کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۷۰)

۳) کارشناسی اقتصاد نظری از دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۶۶)

رساله‌های تحصیلی

۱. کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تاثیر سوبسید کود شیمیایی بر تولید چغندر قند»

۲. دکتری با عنوان «عوامل موثر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر نقش شاخص‌های توسعه انسانی»

سوابق شغلی و اجرایی

دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ازآبان سال ۱۳۸۵ تاکنون

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور از شهریور ۱۳۹۶ تا کنون

معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور از ۱۳۹۴ الی شهریور ۱۳۹۶

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی از مهر ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴

معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از شهریور سال ۱۳۸۴ تا آبان سال ۱۳۸۵

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴

مشاور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

مشاور معاونت امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

مدیرکل دفتر ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

معاون مدیرکل دفتر امور آموزش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت توزیع کالا و خدمات

کارشناس دفاتر آموزش و پرورش و آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

عضو جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، عضو شورای جهاددانشکده اقتصاد (۱۳۶۸ ـ ۱۳۶۵)

مدرس مدعو دانشگاه در دانشگاه های شهید بهشتی، علامه طباطبائی و دانشکده امور اقتصادی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی) (از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۵)

مشاور امور اقتصادی رییس کل دیوان محاسبات کشور از سال ۱۳۸۷ و عضو شورای مشاورین دیوان از همان سال تا سال ۱۳۹۲

سرپرست مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹

مشاور برنامه‌ریزی و تامین مالی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۹۶ تاکنون