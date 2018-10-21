به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره جشنواره «دهوک» شب گذشته ۲۸ مهرماه آغاز به کار کرد و تا ۲۷ اکتبر (۵ آبان) در شهر دهوک واقع در کردستان عراق برگزار می‌شود.

جشنواره «دهوک» از سال ۲۰۱۱ شروع به کار کرده و هدف اصلی آن ترویج و حمایت از سینمای کردی و ارتباط فیلمسازان کرد در سراسر جهان بیان شده است.

فیلم «زندگی بدون زندگی» به نویسندگی و کارگردانی کاوه معین‌فر و تهیه‌کنندگی جعفر محمدی در ششمین دوره جشنواره «دهوک» در بخش مسابقه سینمای کردی با ۷ فیلم دیگر رقابت می‌کند.

جشنواره بین‌المللی دهوک پانزدهمین حضور فیلم کاوه معین‌فر در جشنواره‌های جهانی است که از جشنواره توکیو ۲۰۱۷ آغاز شده بود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است که اردشیر به سرطان مبتلا شده و ساتیار پسرش از راهی غیر معمول پول‌های طلب پدرش را از بدهکاران می‌گیرد.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: کاوه معین‌فر، تهیه کننده: جعفر محمدی، مدیر فیلمبرداری: آرش ساسانی، مدیرصدابرداری: محمد صالحی، آهنگساز: نیما عظیمی نژاد، طراح صحنه: سعید هنرمند، طراح گریم: مینا اصلانی، طراح لباس: بنفشه جهانگیری، تدوین: امیر تقدیری، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، جلوه های ویژه کامپیوتری: وحید قطبی زاده، مدیر تولید: امیر حقیقی، سعید پاکار، لابراتوار دیجیتال: شرکت پیشگامان سینمای آریا، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: علی نصیر، دستیار اول فیلمبردار: سید مهدی حسینی، مجری اول گریم: افشین اصلانی، دستیار کارگردان: امیر مهدی صادقی، گروه فیلمبرداری: فرهاد شکری، آرش میرزاخانی، حسین شباهنگ، علی یزدانی، مهدی اسدی، گروه صدابرداری: اسفندیار سلطانزاده، میلاد ملکی، گروه صحنه: سعید رحیمی، اصغر امامی، دستیار تدوین: مانا نجاران، عکاس: پوریا نوری، تدارکات: بلال محرابی، امور مالی: حدیث ماکیانی، هماهنگی: مسعود طاهری، حمید حقیقی، مشاور رسانه ای: رضامیرمحرابی، بازیگران: عباس عطایی، امیر وزّان، مرجان صادقی، هادی اردلان، آناهیتا ایزدی پارسا، علیرضا پیام یار، اصغر بیات، رامبد خانلری، محدثه محمدزاده، سینا نیکوکار، حسام الدین باتمانی، فریاد قربانی، مهرداد خدیر، حمیدرضا غریب، حسین اسماعیلی، هادی اردلان، محمد مهدی رحیمی، علی کرمی، سعید شیخی، شاهین امیری فر، گروه موسیقی زیگ و گروه رقص کردی دوازده سواره قلای مریوان.