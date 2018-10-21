«خلاء» در قفسه ادبیات داستانی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «خلاء» اثر امیر عربلو که دومین اثر داستانی از این نویسنده به شمار میرود از سوی نشر آنیما روانه بازار کتاب شد.
خلاء داستان فردی را روایت میکند که پس از ژهارسال به زادگاه خود برگشته است و همانطور که خودش در ابتدای داستان میگوید، برگشته است تا برای آخرین بار شهرش را ببیند چرا که نمیخواهد با مرور خاطرات گذشته خودش را آزار بدهد.
این داستان از زبان اول شخص مفرد روایت میشود و در حیت زندگی و رفت و آمدهای شخصیت اول به اماکن مختلف، خاطرات و داستانهایی جسته و گریخته به مغزش هجوم میآورند و باعث عذاب درونی وی میشود و در نهایت گاهی به شکل سرگیجه خودش را نشان میدهد. او همه چیزش را محدود به تنهایی و فکر کرده است. همواره میکوشد تا با مقایسه خودش با دیگران و پرسه زدن در کافههای خلوت خودش را مشغول کند.
راوی اصلی این رمان نمونهای از یک انسان پوچ است و عنوان داستان نیز متناسب با همین ظرفیت انتخاب شده است.
نویسنده کتاب کوشیده است تا به بهرهگیری از عناصر مکاتب فلسفی، سردرگمی، احساس گناه بیدلیل و معنا باختگی حیات اسنانی را تشریح کند و زندگی را پیش چشم ما عربان سازد و به قول کامو به ما نشان دهد که میان ایندها و جهان محسوس ما فاصلهای عمیق وجود دارد.
ایمر عربلو پیش از این مجموعه داستان یادداشتهای یک دیوانه را نیز منتشر کرده است.
این رمان را نشر آنیما با قیمت 16 هزار تومان منتشر کرده است.
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