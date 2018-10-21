به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر کرج در نودوهفتمین جلسه رسمی خود ضمن تصویب افزایش کمیسیون های تخصصی به ۹ کمیسیون و کاهش تعداد اعضا به پنج نفر ترکیب جدید کمیسیون‌ها را برای فعالیت در سال دوم شورای پنجم مشخص کردند.

بر اساس انتخاب صورت گرفته اعضای کمیسیون های به شرح ذیل تعیین شد:

* کمیسیون برنامه‌وبودجه، حقوقی و املاک:

فرج اله ایلیات، غدیر مهدوی کلیشمی، احد رسولی، رحیم خستو و مهدی حاجی قاسمی

* کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی:

اکبر سلیم نژاد، منصور وحیدی، رحیم خستو، محمدحسین خلیلی اردکانی و فریده بزنی بیرانوند

* کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت‌های فرسوده:

احد رسولی، مهدی حاجی قاسمی، عباس زارع، رحیم خستو و فرج اله ایلیات

* کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک:

مهدی حاجی قاسمی، اکبر سلیم نژاد، فرج اله ایلیات، حسین محمدی و محمدحسین خلیلی اردکانی

* کمیسیون سرمایه‌گذاری و امور مشارکت‌ها:

احد رسولی، غدیر مهدوی کلیشمی، محمد نبیونی، منصور وحیدی و سارا دشت گرد

* کمیسیون خدمات شهری و ایمنی:

فریده بزنی بیرانوند، اکبر سلیم نژاد، حسین محمدی، محمد نبیونی و منصور وحیدی

* کمیسیون محیط‌زیست و سلامت:

حسین محمدی، غدیر مهدوی کلیشمی، رحیم خستو، محمد نبیونی و عباس زارع

* کمیسیون هنر و ارتباطات:

رحیم خستو، عباس زارع، اکبر سلیم نژاد، فریده بزنی بیرانوند و محمدحسین خلیلی اردکانی

* کمیسیون نظارت و تحول اداری:

محمدحسین خلیلی اردکانی، حسین محمدی، اکبر سلیم نژاد، منصور وحیدی و فریده بزنی بیرانوند