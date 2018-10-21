  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احتمال رگبار پراکنده باران در سیستان و بلوچستان

احتمال رگبار پراکنده باران در سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: طی ۳ روز آینده احتمال رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و تندباد موقتی در ارتفاعات مرکزی و نیمه جنوبی استان وجود دارد.

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی طی سه روز آینده شرایط برای رشد ابر در سطح استان سیستان و بلوچستان فراهم است به طوری که طی این مدت در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات مرکزی و نیمه جنوبی استان شرایط برای رگبارهای پراکنده باران گاهی رعد و برق وت ند باد موقتی فراهم است.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: طی این مدت از نظر دمایی نیز شاهد روند افزایشی دما به ویژه در نیمه شمالی استان خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۶ درجه سانتی‌گراد و راسک با حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.

کد مطلب 4436716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها