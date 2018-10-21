احتمال رگبار پراکنده باران در سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی طی سه روز آینده شرایط برای رشد ابر در سطح استان سیستان و بلوچستان فراهم است به طوری که طی این مدت در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات مرکزی و نیمه جنوبی استان شرایط برای رگبارهای پراکنده باران گاهی رعد و برق وت ند باد موقتی فراهم است.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: طی این مدت از نظر دمایی نیز شاهد روند افزایشی دما به ویژه در نیمه شمالی استان خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۶ درجه سانتی‌گراد و راسک با حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.