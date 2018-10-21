خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-عبدالحمید بیاتی: به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بهمن ماه سال گذشته دکترین هسته ای جدید این کشور توسط «جیمز ماتیس» وزیر دفاع ایالات متحده تهیه و در اختیار رسانه ها قرار گرفت و شب گذشته نیز ترامپ خروج آمریکا از «توافق موشک های میان برد» را که در اصل نوعی توافق تسلیحات هسته ای بود اعلام کرد.

اگر این دو رویداد را در کنار هم قرار دهیم متوجه می شویم که خروج از این توافق در راستای تکمیل استراتژی هسته ای آمریکا صورت گرفته است. ترامپ با متهم کردن روسیه به نقض این توافق به نوعی دستور تولید جنگ افزارهای جدید هسته ای را صادر کرده است.

با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید آمریکا نگاه مقامات کاخ سفید به تحولات بین المللی رویه ای تهاجمی تر به خود گرفته که در استراتژی اتمی اخیر این کشور مشهود است. در دکترین اتمی دولت ترامپ، آمده است: برای مقابله با روسیه، زرادخانه اتمی آمریکا تنوع بیشتری پیدا می‌کند و بمب‌های هسته‌ای کوچک‌تر تولید خواهد شد.

برخی دولتمردان آمریکا در این باره به ارائه دلیل پرداخته اند تا از زیر بار تبعات و انتقادات افزایش قدرت اتمی آمریکا بکاهند به عنوان نمونه «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا در موضع گیری خود بحران شبه جزیره کریمه و تهدیدات هسته ای علیه ایالات متحده را مطرح کرده که اولی در ارتباط با روسیه و دومی به اختلاف با کره شمالی اشاره داشته ند.

از طرفی ترامپ هم برای کاستن از اعتراضاتی که متوجه استراتژی وی خواهد شد، تاکید کرده است: این استراتژی امکان استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را کاهش خواهد داد و در عین حال، بازدارندگی در برابر حملات علیه آمریکا و متحدان و شرکای آن را افزایش خواهد داد.

ابهام‌آمیزترین بخش این سند راهبردی، جایی است که کاربرد تسلیحات هسته ای را تنها در «شرایط فوق‌العاده» جایز می داند اما چارچوب معینی برای این شرایط به اصطلاح فوق‌العاده مشخص نمی‌کند و همین به پیچیدگی ماجرا می‌افزاید.

دکترین جدید هسته‌ای آمریکا خطر بروز جنگ اتمی را بیش از پیش افزایش می‌دهد و فرضیه تلاش آمریکا برای جادادن کلاهک هسته‌ای در ردیف جنگ‌افزارهای متداول را قوت می‌بخشد به‌این‌ترتیب، اگرچه ترامپ با محدود کردن حمله هسته‌ای به شرایط خاص، مدعی کاهش خطر استفاده از تسلیحات اتمی شده است؛ به همان اندازه، با عدم تعیین چارچوب مشخص، راه را برای اینکه به هر شرایطی که باب میلش نباشد، برچسب «فوق‌العاده» اطلاق کند؛ هموار کرده است.

از این چشم‌انداز، دکترین جدید هسته‌ای آمریکا خطر بروز جنگ اتمی را بیش از پیش افزایش می‌دهد و فرضیه تلاش آمریکا برای جادادن کلاهک هسته‌ای در ردیف جنگ‌افزارهای متداول را قوت می‌بخشد.

روسیه توجیه اقدامات جنجالی ترامپ

با توجه به نگاهی که جنگ افروزان و اغلب مردم آمریکا به روسیه داشته و این کشور را همواره به عنوان یکی از جدی ترین تهدیهای پیش روی واشنگتن قلمداد می کنند، ترامپ برای توجیه اقدامات عجیب خود روسیه را دستمایه قرار می دهد.

برای مثال توجیه وی برای تغییر راهبرد هسته ای آمریکا، روسیه بوده و در خصوص تشکیل نیروی فضایی آمریکا نیز، ترامپ عنوان داشته که چون روسیه و چین دارای این نیرو هستند آمریکا نباید از آنها عقب بماند.

در خصوص خروج از توافق هسته ای منع موشکهای میان برد نیز ترامپ مدعی شده چون روسیه این توافق را نقض کرده تصمیم به خروج از آن گرفته است.

در راهبرد هسته ای جدید آمریکا، دولت ترامپ اینطور نتیجه گیری می کند که آمریکا باید به طور گسترده برنامه کار دولت پیشین این کشور برای مدرن سازی زرادخانه هسته ای- از جمله هواپیماهای بمب افکن، زیردریایی ها و موشکهای زمین پایه جدید- را دنبال کند.

به خطر افتادن پیمان های هسته ای

در واکنش به اقدام روز گذشته آمریکا، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه، تهدید به مقابله به مثل کرده است.

این واکنش روسیه نشان می دهد که با اقدامات آمریکا دیگر نمی توان چندان به توافقاتی که برای کنترل و کاهش سلاح های هسته ای شکل گرفته اند امیدوار بود.

برای مثال اگر روسیه در واکنش به اقدامات آمریکا، تصمیم به نوسازی زرادخانه هسته ای خود بگیرد این امر بهانه ای خواهد شد تا کشورهای اروپایی نیز وارد این چرخه شوند و وقوع چنین وضعیتی به معنای پایان توافق های بسیار مهمی همچون ان پی تی (معاهده منع گسترش سلاح های هسته ‌ای) خواهد بود.