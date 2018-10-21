دریافت ۴۲ میلیون تومان وثیقه برای ورود خودروهای زائران به عراق

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله حیاتی ظهر امروز در جلسه هماهنگی تشکیل ستاد استقبال از زائران خارجی در پایانه تجاری مرز شلمچه با اشاره به اتخاذ تمامی تمهیدات لازم برای اربعین ۹۷ در مرز شلمچه، اظهار کرد: مردمی که از نقاط مختلف کشور برای خدمات‌رسانی به زائران به نقطه صفر مرزی شلمچه آمده‌اند، بدون هیچ مشکلی مشغول خدمات‌رسانی هستند.

وی در خصوص خودروهای ایرانی که به کور عراق می‌روند، تصریح کرد: عراقی ها به ازای هر خودرو ۴۲ میلیون تومان وثیقه می‌ خواهند که پس از برگشت به آن‌ها برگردانده می‌شود و باید این موضوع اطلاع‌رسانی شود تا رانندگان با آمادگی کامل عازم کشور عراق شوند.

فرماندار خرمشهر گفت: در عراق نیز تمهیدات خوبی اندیشیده شده و مواکب به تعداد لازم برای پذیرایی از زئران حضور دارند.

حیاتی افزود: سیستم حمل‌ و نقل نیز به کمک ما آمده و مرز ما به‌ صورت شبانه ‌روزی آماده پذیرش زائران ایرانی و خارجی است.

وی با اشاره به اینکه دروازه‌ها و مسیرهای عبوری اتباع خارجه مجزا شده است، یادآور شد: آمادگی پذیرش هر تعداد زائر را در مرز شلمچه داریم.