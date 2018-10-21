به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی رفع مشکلات مدرسه استثنایی «مهر» شهرستان سلسله با حضور فرماندار سلسله و مسئولان برخی دستگاه های اجرایی این شهرستان برگزار شد.

آماده سازی دانش آموزان استثنایی برای حضور در اجتماع

شریف خسروی فرماندار سلسله در این جلسه با بیان اینکه دانش آموزان استثنایی نیازمند ترحم نیستند، اظهار داشت: هدف اصلی از آموزش و پرورش استثنایی آماده سازی دانش آموزان برای حضور در اجتماع است.

وی افزود: معلمان استثنایی به عنوان بهترین معلمان در عرصه تعلیم و تربیت دانش‌آموزان با نیازهای ویژه نقش موثری ایفا می‌کنند.

فرماندار سلسله عنوان کرد: اقدام شایسته مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان در همکاری برای رفع مشکلات دانش آموزان استثنایی شهرستان حرکتی ماندگار بوده که می تواند منجر به زمینه سازی برای پیشقدم شدن سایر خیران شهرستان نیز شود.

بهسازی مسیر، شبکه فاضلاب و آبخوری های مدرسه

در این جلسه مقرر شد اداره امور آب شهرستان سلسله نسبت به تهیه لباس فرم برای همه ۶۰ دانش آموز مدرسه و یک دست لباس ورزشی برای هریک از معلمان اقدام کند.

شبکه بهداشت و درمان سلسله نیز انجام معاینات پزشکی رایگان دانش آموزان توسط پزشکان متخصص و درصورت لزوم تامین داروهای خاص موردنیاز این دانش آموزان و همچنین تامین ست کمک های اولیه برای مدرسه و پرداخت یک میلیون تومان کمک نقدی برای شب یلدا و یک میلیون تومان کمک نقدی برای شب عید دانش آموزان مدرسه را تقبل کرد.

اداره آب و فاضلاب شهری بهسازی شبکه فاضلاب و آبخوری های مدرسه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کمک به استانداردسازی مدرسه و رفع مخاطرات پیش روی دانش آموزان را پذیرفتند.

همچنین مقرر شد اداره کمیته امداد شهرستان سلسله نسبت به تحت پوشش بردن خانواده های دانش آموزانی که نیازمند حمایت هستند اقدام کرده و کمک هزینه های موردی را به دانش آموزان پرداخت کند.

اهدای دو دستگاه رایانه و تهیه وسایل بازی

تامین لوازم ورزشی مورد نیاز دانش آموزان توسط اداره ورزش و جوانان و در اختیار گذاشتن سالن ورزشی و اهدای دو دستگاه رایانه توسط دانشگاه پیام نور از دیگر مصوبات این جلسه بود.

همچنین تهیه پکیج لوازم التحریر و مرغ شب عید دانش آموزان توسط دانشگاه آزاد اسلامی، پرداخت ۲۰۰ ساعت حق آموزش هنرهای دستی و تامین مواد مصرفی موردنیاز برای یکسال دانش آموزان توسط اداره فنی و حرفه ای، استانداردسازی و تهیه سرویس های بهداشتی فرنگی و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان و حضور یک روز در هفته کارشناس کاردرمانی توسط اداره بهزیستی و رنگ آمیزی ۶ کلاس درس و راهروهای آن توسط اتاق اصناف مصوبات دیگر این جلسه بود.

شهرداری و اعضای شورای شهر تقبل کردند که ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به آسفالت ورودی مدرسه و بخشی از محوطه آن و همچنین تامین چند عدد وسیله بازی استاندارد و متناسب با تنوع سنی دانش آموزان اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، فرماندار سلسله پیش از این نیز در بازدیدی سرزده از مدرسه استثنایی مهر در جریان مشکلات دانش آموزان آن قرار گرفته بود و در پایان این جلسه نیز بر ضرورت اجرایی شدن همه مصوبات ظرف دو هفته تاکید کرد.