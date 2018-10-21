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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

رئیس شورای شهر اصفهان:

واگذاری مدیریت حوضه زاینده رود به مردم نتیجه بهتری دارد

واگذاری مدیریت حوضه زاینده رود به مردم نتیجه بهتری دارد

اصفهان - رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر مدیریت حوضه زاینده رود به مردم واگذار شود با تعامل بیشتر و بهتری می توان این موضوع را مدیریت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ‌فتح الله معین ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: با برنامه ریزی صحیح می توان وضعیت رودخانه را بهبود بخشید.

وی با بیان اینکه وضعیت اجرایی پروژه سد و تونل سوم کوهرنگ با وجود اینکه ۱۵ سال پیش کلنگ آن زده شده است، مطلوب به خوبی پیش نرفته است، ادامه داد: لازم است که برنامه‌ریزی صورت گیرد که بیش از این ضرر نکنیم.

رئیس شورای شهر اصفهان در خصوص اجرای طرح بازچرخانی آب گفت: این طرح و دیگر طرح هایی که در حاشیه رودخانه زاینده رود مطرح است، بدون وجود آب و اقدامات اساسی آنگونه که انتظار می‌رود توان رفع مشکل را ندارد.

وی اضافه کرد: ما به عنوان متولیان مدیریت شهری برای احیای زاینده‌رود و جلوگیری از خسارات ناشی از خشکسالی از جمله فرونشست زمین آماده هر گونه مساعدت هستیم.

معین ادامه داد: از مسئولان این سازمان درخواست داریم برنامه‌ریزی عملیاتی و قانونی را برای رفع مشکلات استان اصفهان در دستور کار خود قرار دهند.

وی گفت: در دیداری که با معاون اول رئیس جمهور داشتم دستور تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود را با همکاری همه وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مسئول صادر کرد ضمن اینکه قبل از آن هم رییس‌جمهور رفع مشکل زاینده‌رود را بعد از دریاچه ارومیه به مردم ایران و اصفهان وعده داده‌ است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بنابر اعلام سازمان هواشناسی میزان بارندگی‌ها تنها ۳۰ درصد نسبت به ۲۰ سال اخیر کاهش یافته بنابراین نمی‌توان همه دلایل خشکی زاینده‌رود را به خشکسالی ربط داد.

کد مطلب 4436837

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