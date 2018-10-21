پذیرایی از زائران اربعین در مسجد جمکران و موکب عمود ۱۰۷۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسجد مقدس جمکران، احمد حاجی‌زاده با اشاره به اینکه خادمان مسجد مقدس جمکران بالغ بر پنج سال است که در مسیر نجف اشرف به کربلای معلی موکبی برای پذیرایی از زائران امام حسین (علیه السلام) برپا می‌کنند، اظهار کرد: این موکب برپایه خادمان افتخاری ارائه خدمت می‌کند و امسال نیز بالغ بر ۱۷۰ خادم خواهر و برادر در عمود ۱۰۷۰ پذیرای عاشقان حسینی خواهند بود.

وی ادامه داد: از امسال با تاکید تولیت مسجد مقدس جمکران که خدمت فقط شامل مسیر نجف اشرف به کربلای معلی نیست و زائر از درب خانه که حرکت می‌کند تا بر می‌گردد باید تکریم شود، مسجد مقدس جمکران برنامه‌های ویژه‌ای برای خدمت رسانی به زائرین اربعین و در این میان زائران غیر ایرانی به ویژه اتباع پاکستانی که با عشق و و علاقه خاصی هر ساله عازم کربلا هستند را در دست اجرا دارد.

معاون اجرایی مسجد مقدس جمکران گفت: امسال موکبی با همت خادمان در داخل مسجد برپا کردیم تا در خدمت زائران ایرانی و غیر ایرانی به ویژه زائران پاکستانی باشیم. امکانات خوبی فراهم شده و و آمادگی داریم هر شب پنج هزار نفر را اسکان دهیم. البته مصلی قم محوریت خدمات دهی به زائران اربعین است و زائران بیشتر از ظرفیت آن، در مسجد مقدس جمکران پذیرایی خواهند شد.

حاجی زاده با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه‌های مختلف استان برای برپایی این موکب در مسجد، بیان کرد: سعی می‌کنیم در حد توان امکانات مورد نیاز برای اسکان، خواب و پذیرایی از زائرین کربلای معلی فراهم کنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه این خدمت رسانی از آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: هر چه به اربعین حسینی نزدیک‌تر شویم با توجه به افزوده شدن بر تعداد زائران، خدمات دهی ما نیز افزایش خواهد یافت و این خدمات دهی تا یک هفته بعد از اربعین نیز ادامه خواهد داشت.