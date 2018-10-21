به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان قم، رضا سلیقه با اشاره به اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم اظهار داشت: این طرح از روز سهشنبه اول آبانماه ۹۷ در استان قم اجرا میشود.
وی پیشگیری از معلولیتها را یکی از اهداف سازمان بهزیستی بیان کرد و افزود: ۵۰ درصد معلولیتها اکتسابی است و بر اثر بیماریها، تصادفات و مسائلی از این قبیل به وجود میآید اما ۵۰ درصد باقیمانده قابل پیشگیری است و اولویت بهزیستی کشور بر پیشگیری است.
مدیرکل بهزیستی استان قم با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵۰۰ نابینا و کم بینا در استان قم دارای پرونده در بهزیستی داریم، تصریح کرد: وقتی کودکی به دنیا میآید سیستم بینایی کاملی ندارد و بهمرور و حداکثر تا سن ۱۲ سالگی سیستم بیناییاش تکمیل میشود.
وی ادامه داد: بهترین سن درمان تنبلی چشم زیر ۶ سال است و این بیماری بهگونهای است که ظاهر چشم هیچ مشکلی ندارد اگر قبل از ۶ سال تنبلی چشم شناسائی شود میتوان به درمان آن کمک کرد اما با عبور از مرز ۶ سالگی کودک با کم بینایی شدید و یا حتی نابینایی مواجه خواهد شد لذا به کلیه والدین محترم دارای فرزند زیر ۶ سال تاکید میگردد جهت اطمینان از سلامت بینائی فرزندان خود حتماً در سه سال متوالی اهتمام به معاینه چشم فرزند خود در پایگاههای مذکور داشته باشند.
سلیقه با اشاره به مراحل طرح غربالگری بینایی ادامه داد: کودکانی که مشکوک به بیماری هستند به مراحل بالاتر ارجاع داده میشوند هزینه دریافت شده در مرحله اول معاینه ۲۵۰۰ تومان است و اگر نیاز به خدمات بالاتری باشد تمام مراحل بعدی مثل معاینه اپتومتریست، چشم پزشک و... رایگان میباشد و بابت عمل جراحی و عینک هم کمک هزینه از طریق بهزیستی پرداخت میشود.
وی آمار کودکان رده سنی ۳ تا ۶ سال استان قم را ۸۰۹۹۹ نفر اعلام کرد و گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته کودکان در پایگاههای دائمی سنجش بینائی شامل مرکز عطاران (بلوار عطاران پلاک ۴۳) و درمانگاه آل مرتضی (منطقه پیام نور خیابان بیگدلی) و همچنین پایگاههای غیردائم که در مهدهای کودک و پیش دبستانیهای سطح شهر مورد معاینه بینائی قرار خواهند گرفت و در مناطق روستائی هم تیم سیار غربالگری بینائی حضور خواهد یافت
مدیرکل بهزیستی استان قم با اشاره به اجرای طرح در سال گذشته افزود: نزدیک به ۲۰۷۲ نفر مشکوک شناسایی شدند که به مراکز اپتومتریست مراجعه کردند که در مجموع ۸۶۹ نفر از این تعداد مشکل بینایی داشتند که ۶۸ نفر از آنها دارای تنبلی چشم بودند و ۴۷۳ نفر هم دارای عیوب انکساری بودند.
وی افزود: در سال گذشته معاینه شنوایی برای نزدیک به ۲۱ هزار نفر انجام شد که ۴۲ نوزاد مبتلا به مشکلات شنوائی از متوسط تا عمیق تشخیص داده شدند که مداخلات طبی و درمانی و جراحی و تجویز سمعک و ... برای ایشان انجام شد.
نظر شما