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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۳

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:

تصادف پراید با اتوبوس یک کشته بر جای گذاشت

تصادف پراید با اتوبوس یک کشته بر جای گذاشت

شهرکرد- رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری گفت: تجاوز به چپ خودروی پراید و برخورد با اتوبوس در محور لردگان به بروجن یک کشته بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، رحمت اله نجفی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف فوتی درمحورلردگان- بروجن بلافاصله ماموران پلیس راه و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی به عمل آمده توسط ماموران مشخص شد، براثر برخوری یک دستگاه سواری پراید و اتوبوس در محدوده روستای امام قیس راننده پراید بر اثر شدت حادثه در صحنه تصادف جان خود را از دست داده است.

نجفی بیان داشت: کارشناس پلیس راه، علت این حادثه را تجاوز به چپ از طرف راننده سواری پراید اعلام کرده است.

کد مطلب 4437004

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