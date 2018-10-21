تصادف پراید با اتوبوس یک کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، رحمت اله نجفی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف فوتی درمحورلردگان- بروجن بلافاصله ماموران پلیس راه و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی به عمل آمده توسط ماموران مشخص شد، براثر برخوری یک دستگاه سواری پراید و اتوبوس در محدوده روستای امام قیس راننده پراید بر اثر شدت حادثه در صحنه تصادف جان خود را از دست داده است.

نجفی بیان داشت: کارشناس پلیس راه، علت این حادثه را تجاوز به چپ از طرف راننده سواری پراید اعلام کرده است.