ترافیک سنگین در محور مشهد - تهران؛ ۲۸ نفر در سوانح رانندگی مصدوم شدند

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، ترافیک در محور مشهد ـ سمنان را سنگین اما روان خواند و بیان داشت: با توجه به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی به سمت تهران ماموران پلیس راه حضور فعال دارند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس راه استان سمنان با استفاده از پهپادهای هوشمند، سرعت خودروها و تخلفات رانندگان را رصد و متخلفان را شناسایی می‌کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به وقوع سوانح مهم رانندگی طی شبانه روز گذشته، توضیح داد: واژگونی MVM X۳۳ کیلومتر ۱۳۵ محور سبزوار به میامی با چهار مصدوم از جمله آن ها است.

بزرگی ادامه داد: تصادف پراید و پژو ۲۰۷ کیلومتر ۴۰ محور شاهرود به دامغان فرعی روستای طزره با هشت مصدوم و واژگونی شاهین کیلومتر ۷۷ محور دامغان به سمنان با شش مصدوم دیگر حوادث مهم رانندگی بودند.

وی اضافه کرد: تصادف ساینا و پژو پارس روستای لرد خطیر کوه شهرستان مهدیشهر در روز جمعه منجر به مصدومیت ۱۰ نفر شده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان از رانندگان خواست از سرعت و سبقت غیرمجاز و حرکات پرخطر پرهیز کنند و افزود: رانندگان در سفرهای طولانی پس از هر دو ساعت رانندگی در تفرجگاه‌ها یا محل‌های اسکان توقف و استراحت کافی داشته و سپس به مسیر ادامه دهند.