غلامعلی فخاری اشرفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کوهنورد در جریان صعود در مسیر دندان اژدها، بر اثر برخورد سنگ تعادل خود را از دست داد و به داخل یخچال طبیعی پاتخت سقوط کرد.
وی افزود: با توجه به صعبالعبور بودن منطقه و وضعیت نامساعد مصدوم، تیم امداد و نجات کوهستان برای دسترسی به وی، انجام اقدامات امدادی و انتقال مصدوم به منطقه اعزام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران ادامه داد: نجاتگران پس از دسترسی به مصدوم که از سطح هوشیاری پایینی برخوردار بود، با توجه به آسیبهای متعدد و ترومای شدید سر، اقدامات تخصصی امدادی و مراقبتهای پیشبیمارستانی را آغاز کردند.
فخاری اشرفی با اشاره به طولانی بودن عملیات امداد و انتقال گفت: این عملیات در مجموع ۱۷ ساعت به طول انجامید و با توجه به شرایط دشوار منطقه، انتقال مصدوم در دو مرحله انجام شد.
وی تصریح کرد: در مرحله نخست، مصدوم با استفاده از بسکت و تحت مراقبت امدادی منتقل شد و در ادامه، عملیات انتقال با بهرهگیری از قاطر در مسیر کوهستانی ادامه یافت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران خاطرنشان کرد: پس از تکمیل عملیات انتقال، مصدوم برای ادامه روند درمان به بیمارستان تحویل کادر درمانی شد.
وی با اشاره به دشواری امدادرسانی در مناطق کوهستانی افزود: صعبالعبور بودن مسیرهای علمکوه موجب میشود دسترسی به مصدومان و انتقال آنها نیازمند زمان، تجهیزات و توان تخصصی نیروهای امداد و نجات کوهستان باشد.
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