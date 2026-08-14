اتفاق بد برای مهاجم استقلال پس از زدن گل چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قلی‌زاده، بازیکن تیم فوتبال استقلال پس از به ثمر رساندن گل چهارم تیمش مقابل مس شهربابک دچار مصدومیت شد.



قلی‌زاده که در جریان دیدار استقلال و مس شهربابک درخشش خوبی داشت و موفق شد چهارمین گل آبی‌پوشان را به ثمر برساند، پس از این گل از ناحیه‌ای دچار آسیب‌دیدگی شد و کادر پزشکی استقلال برای بررسی شرایط او وارد عمل شدند.



وضعیت نهایی مصدومیت قلی‌زاده و میزان دوری احتمالی او از میادین پس از بررسی‌های پزشکی مشخص خواهد شد.

