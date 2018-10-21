افزایش ۱۲ درصدی نرخ سرویس مدارس به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس طرح دو فوریتی افزایش نرخ سرویس مدارس قیمت ها ۱۲ درصد به نسبت سال گذشته افزایش یافته است.

در این لایحه قیمت سرویس مدارس با خودروی پژو، سمند و تندر ۹۰ و مشابه آن در سال گذشته ۸۵ هزار تومان بود و امسال به رقم ۹۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

قیمت سرویس مدارس در خصوص پیکان و پراید و پژو آردی و مشابه در سال گذشته ۷۹ هزار تومان بود و امسال به ۸۸ هزار و ۴۰۰تومان رسیده است.

خودروهای ون و غیره سال گذشته با نرخ ۶۹ هزار تومان اقدام به جابجایی می کردند و امسال نرخ به ۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان در خصوص این لایحه گفت: تعداد سرنشین ها برای هر خودرو چهار نفر مشخص شده است که در حال حاضر تنها سرویس مدارس پیش دبستانی و دبستانی پنج نفر هستند که بدنبال حل این مسئله هستیم.

هادی منوچهری با بیان اینکه مبالغ مشخص شده به ازای ۲۲ روز کاری است، گفت: به ازای هر کیلومتر اضافه هشت هزار و ۹۵۰ تومان دریافت می شود.

وی با بیان اینکه کمیته نظارت بر سرویس مدارس متشکل از مدیر مدرسه و رئیس انجمن اولیا و مربیان و راننده شرکت است که فعل و انفعالات را بررسی کنند، گفت: علاوه بر بازرسان سازمان تاکسیرانی بر عملکرد راننده سرویس های مدارس همچنین از شرکت مزبور نیز دو بازرس مقرر شده است و نظارت ها امسال بر عملکرد کاری راننده ها بیشتر شده است و همین مسئله باعث شده که با کاهش آمار شکایت از راننده ها مواجه باشیم به طوری که این رقم به ۴۶.۸ درصد رسیده است.

منوچهری با اشاره به اینکه تمام خودروهای سواری مدارس معاینه فنی دارند، ادامه داد: تعداد پیکان هایی که در سرویس مدارس از آن استفاده شده، بسیار اندک است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان راهور مجبور کرده که تمام رانندگان پایه ۲ داشته باشند بنابراین تعداد رانندگانی که توانستیم استخدام کنیم بسیار محدود شدند و همین مسئله سبب شد که مجبور شویم برای دوره پیش دبستانی و دبستانی تعداد بچه ها را به ۵ نفر برسانیم.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان در حالی مبلغ دریافتی از هر دانش آموزی را ۲۵۰ هزار تومان عنوان کرد که طغیانی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام کرد بنده ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کردم واین در حالی است که باید چاره جدی برای این مسئله اندیشیده شود که چرا کودکانی که در صندلی جلوی سرویس مدارس می نشینند کمربند ایمنی آنها بسته نمی شود.

وی همچنین در حالی از افزایش مبالغ کرایه سرویس مدارس به ازای افزایش کیلومتر خبر داد که ملت، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه به ازای افزایش کیلومتر باید کرایه ها کاهش یابد چگونه است که با افزایش رقم مواجه ایم، به این مسئله اعتراض کرد که منوچهری در پاسخ بیان داشت: به دلیل اینکه پراکندگی بالاست مبالغ به نسبت افزایش کیلومتر بالاتر می رود.

منوچهری بیان داشت: مبلغ کرایه سرویس مدارس از سه تا ۱۰ کیلومتر از بین پنج هزار و ۳۵۰ تومان به ۹ هزار و ۵۳۰ تومان و از ۱۰ کیلومتر به بالا از هشت هزار و ۹۵۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است.

فتح الله معین، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان هم در این خصوص معتقد بود که نرخ‌ها باید به اطلاع والدین برسد و سازمان تاکسیرانی نیز با نظارت بر سرویس مدارس و شناسایی رانندگان متخلف، از فعالیت آنها در سال آینده جلوگیری شود.